我是台灣人，為了追一位妹子開始使用微信，開始第一步跟大陸的交流，跟她的聊天我知道台灣人是許多大陸人眼裡的上賓，可台灣人卻總是小瞧大陸人；在大陸的教育裡認為我們是一家人，可好多台灣人卻覺得「假惺惺自作多情，我們是不同的」，妹子說過「我們都當你們是同胞，可你們老是罵大陸」。

台灣人好多地方做不好，從來沒人有理由對自己好，有一群人願意接納、包容即便身處不同的兩地，也應該能坐下好好聊聊吧？就這樣任意批判、貼標籤，不對吧？總說小島2300萬人素質優於13億人，我可真看不出來。

中秋假期我上大陸找她，去之前我心裡想的依舊是那句「台灣人大陸人是不一樣的」；但也僅僅一天，我改觀了「我們哪裡不一樣了？」

有人懂規矩有的人不懂、有人懂禮貌有人沒禮貌，台灣以前也是這樣路上能看見的好壞也是一半一半，現在台灣人有規矩有禮貌，為什麼台灣沒什麼人相信大陸會更好？

我和她的朋友一同聊天、吃飯，我們一樣都在煩惱，煩惱明天的晚餐，想著哪時候買房，盼著破萬的薪資；不論自己懷抱的是什麼樣的政治立場，「我們都是為生活打拼的小市民」，政治說白了離我們好遠。

台灣人常說民主好，人人都能投票決定台灣未來，可是真的每個百姓都知道哪條是台灣該走的路嗎？投了一票真的看見更好的未來嗎？還是選擇相信政客的謊言？

我和她連同中秋假期一同結束，現實、理想總有差距，無法達成彼此生活上的期望，不適合再愛也只是曲終人散，撇開愛情我們都只是為現實反腦的小市民，生活中台灣人、大陸人沒有什麼區別。

「路過了彼此的全世界，因為妳的路過讓我有改變的機會」

過了一陣子，我在臉書加了一位北京的大哥，過去我和妹子聊天沒有聊過政治、產業，認識大哥才開始聊這些，實話說一開始我只當他吹牛的，當時對於大城市的繁榮還是半信半疑的。

他說淮河以北都有暖氣（部分地區沒有）、大陸高鐵自產、每個省市都有機場、用二十年高鐵通歐洲、打了好多北斗衛星上去，說實在這些信息以前我幾乎不曾接觸，但網上搜後才知道這些都是真的，並且更進一步的拓展。

閒聊之餘他調侃的說「二十年台灣都做了些什麼？不會都只是「立法院」吵架、打架吧？」我真不知道要怎麼回答，但也只能摸摸鼻子認了，桃園機場每年都漏水、停擺的都更案、不停延宕的工程建設，二十年來台灣只是混水摸魚而已。

後來這位大哥向我推薦知乎，他說裡面各種問題都有，起初我半信半疑但下載後對比同性質論壇發現「ptt 真是弱爆了」，接口、文字排版比ptt好看太多了，更不用說內容深度、客觀性，雖然裡頭也有奇怪發言，但兩個論壇比較起來知乎還是優秀得多。

知乎上我認識幾位朋友，起初聊天都以為都是社會人士，後來加了微信才知道我們都是90後的，對比在台灣年紀相仿的朋友，這些知乎上的朋友客觀、理性多了，很瞭解兩岸、國際大小事；台灣的朋友也是有這樣的只是碰到的少，對於兩岸不論接受多少新信息，也還是那句話「沒辦法，民主最好」。

「太陽花學運」那時，我還在學校,一位教授感歎的說「不是不能去，而是你們想好為什麼要去嗎？」我想當時去的人根本不瞭解為什麼反對；大選時許多同學開始討論起要投誰？可是總歸那句「我家是綠/藍,大概跟他們一樣」。

投票前一天另一位教授課堂說「現在是台灣的關鍵時期，在座各位同學會是最關鍵的一代人，以後台灣的命運在同學手上，未來任何大選都要能更全面去想適合台灣的路，不能只是聽人說，就投了」，教授說的很對！可惜台下只有10多人剩下的都逃學，在座也不一定有聽。

相對比，我認識的大陸的青年比台灣好很多，雖然一樣都在聽，但大陸青年會進一步思考這些言論的適當性，能夠反駁、推翻甚至創造更優秀的論點；多跟大陸青年聊天後才知道討論是怎麼回事，互相推翻、舉證最後達成共識，想起以前大學跟同學的討論、報告，他們都是聽我說、讓我決定，這樣的分組有意義嗎？沒有交流討論，怎麼讓自己更上一層呢？

多跟大陸人聊天後，再回頭跟台灣的朋友聊天，突然覺得，原來以前的自己也是這樣的無知、狹義、不客觀，總覺得眼前的天是世界的全部，實際上卻不曾踏出去走走，從來只是聽說。

台灣呀！是個養老退休好地方，要想看見更大的視野那該出去走走，這裡能讓人見識的太有限，當對岸持續二十年的快速發展，台灣改變了多少？

過陣子，將離開台灣去大陸，家裡笑我蠢、不知足，總說現在你已經強過許多人；台灣是個小地方，再大的理想也會被慢慢消磨，消磨了理想，現實剩下什麼？什麼也沒有而心慢慢被掏空，生活看似規律早八晚五六日休息，可說穿了不過就是木偶，當初的熱情、理想早已消逝。

放開現在手裡擁有，是為了擁抱更大的一片天。（江旻翰）

（本文來源：「台灣小熊大世界」公眾號）