「今天，是二二八事件滿75年的日子。我們所在的基隆港邊，是當年軍隊登陸的地方。75年前的3月8號，軍隊鎮壓基隆過後，隔天起，遍及全台的清鄉、鎮壓就開始了。」蔡英文說。

逢五逢十，228又要大炒作。今年，烏克蘭又打起來了。更為這個節日增添了光輝。

二二八60周年時，民國96年，三立電視台大肆慶祝，推出了「228一甲子」的紀錄片，主談基隆大屠殺。

15年後，該台的董事長林崑海死了，他已經是國家領袖級的人物，得到了國葬，連中國國民黨都為他守孝，哀痛逾恆。

基隆大屠殺，就像蔡英文的1.5個博士一樣，找不到任何紀錄，也沒有任何影像。三立，其實是政府叫它發動認知作戰，把國民黨的湯恩伯部隊撤出上海前，在街頭槍斃共產黨人，美國人所拍的影片，拿來張冠李戴，說是基隆港的大屠殺。

結果被郭冠英揭發，登在《聯合報》頭版，三立為此醜聞，由陳雅琳帶頭鞠躬道歉。新聞局說後面的製片尾款不付了。

現在陳雅琳出任了華視總經理。

基隆，就成了228血流成河的地方。又是把「生活雜誌」的照片整個港都血紅，又是把人行步道全部灑血，又是八堵火車站大屠殺，「少了你一個之後，微光」。

基隆中學也成了228＋白色恐怖的聖地，那個砍掉了老師腦袋的228受難家屬楊振隆，擔任了「228基金會」的理事長。實至名歸。

但是，還沒有人說基隆在事後，還死了2000人。

配合烏克蘭的開戰，蔡英文繼續說：

「根據估計，當年的3月8號到16號，基隆就有2千多人受難。這些受難者除了地方仕紳外，也有學生以及在碼頭、船塢、礦坑工作的勞工。當中有許多人，很年輕就斷送了生命。

所以，我們能夠理解，對基隆人來說，基隆的二二八紀念日，實際上是3月8號這一天。我們也能夠理解，為什麼早在30多年前，基隆人就努力爭取二二八的真相。

這幾年來，除了每年的追思活動，基隆的年輕人以行動劇重現當年的場景，市政府也陸續移除了公共空間的威權象徵。

在二二八事件滿75年的今天，台灣的轉型正義工程即將要邁向下一個新里程。促轉會將會提出「總結報告」，……將會呈現威權時期侵犯人權的加害體制，到底是如何運作，……像是在昨天，我和幾位民主前輩，走訪了新北新店的安康接待室。這個威權時期用來偵訊、刑求政治犯的「黑色接待室」，……很多前輩和家屬都關心的清除威權象徵的工作，包括中正紀念堂的轉型工作在內，……國際情勢正在快速變化當中。全世界都看到，烏克蘭人民為了自己的國家、為了民主自由，而團結奮鬥抵抗侵略。……謝謝大家。」

蔡英文，228，這種「烏可爛」的認知謊言，確實已經見怪不怪了。

3月9號，21師登陸基隆，碼頭一個人也沒有擊斃。全台一路戒嚴到嘉義，也只打死了43名暴徒。怎麼基隆就會死到2000人？

這種亂扯不是如她的1.5博士，是15000倍的空穴來瘋了。

一些網友有如下的回應：

一個基本事實都弄不清楚的政府沒資格談正義。

228的收屍資料找的到嗎？

309國軍才登陸基隆，308基隆早就戒嚴，所以港口沒有人，也不可能有穿越時空的國軍來鎮壓空氣。

如果光基隆就有2000多人受難，為何228整個賠償只有800多人？

每年228這一天，台灣死亡人數又倍增，再這樣下去，75年前的228應該把台灣人都殺光了，真是無言無恥無科學的洗腦論調。

她到底在說什麼鬼故事啊？

掐頭去尾的很乾淨呢，直接把「暴民攻打基隆要塞」的部分用立可白畫掉了。

這篇講詞跟封禁30年的1.5博士論文──異曲同工！

海裡不是被殺掉的外省人被海拋，結果因為潮汐被沖回來的嗎？

可怕的是小孩子會被錯誤資訊洗腦。

國軍是3/9號登陸，3/8日是武裝民眾要占領基隆港因此主動攻擊駐守基隆港的國軍，雙方戰鬥造成的傷亡。

正常民眾誰會帶槍去攻占港口？

正常軍人能在被武裝分子攻擊時不反擊嗎？

怎麼在總統的嘴裡這就變成是國軍鎮壓？

21師的登入後根本沒遇過任何阻擾，如何搞大屠殺？

3月7日中午，劉雨卿在昆山師部接到蔣中正電話，著其立即到南京覲見。劉即遵命於晚間赴南京，並命令隊先以一部出發。8日由昆山車運上海再船運基隆。

【未完待續，郭冠英專欄每周三刊出】