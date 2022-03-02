2月28日共機總計7架在台灣西南國際空域警巡，包括：運-8反潛機1架、殲-16機4架、殲-10機2架，其中運-8反潛機1架經巴士海峽往西太平洋後折返。受到近期俄烏開戰影響，國際情勢至為敏感，加上解放軍進行例行性渤海軍事演訓，由於過去於此演訓中曾試射巨浪-2型潛射彈道飛彈科目，且這次時間從8天延長至15天，引發國內外關注！

中國大陸東南沿海近期接連舉行例行軍演，其中渤海軍事演訓，由於過去於此演訓中曾試射巨浪-2型潛射彈道飛彈科目，且這次時間從8天延長至15天，引發國內外關注！(圖/作者陸文浩繪製)

根據中國大陸海事局禁航公告日期和範圍如下：2月27日至3月1日，每日11時至15時，在海南樓前港附近，為半徑6海里圓形區域。3月1日零時至3月3日24時，在廣西北海市以南之北部灣、四點連線1749平方公里。2月27日16時至3月13日16時，在遼寧大連至旅順以南、四點連線1163 平方公里。

首先，中共國家主席、中央軍委主席習近平於今（2022）年1月4日簽署中央軍委2022年1號命令，向全軍發布開訓動員令。其中也包含武器試驗任務。其次，3月1日結束岸防部隊在海南樓前港周邊約11至12公里軍事訓練；另外，1日至3日在雷州半島以西進行訓練，與去（2021）年9月同地區有類似的演習，不排除地區部隊進行武器射擊與試驗有關。

最後，黃海北部遼寧大連至旅順以南四點連線，總計15天的軍事任務。這次例行性演訓，去（2021）年同期僅為期8天，去年曾被衛星觀測發現有一艘共軍潛艦從水下浮出，發射導彈。依往例，該區域轄內有小平島潛艦支隊與武器試驗單位，不排除是進行巨浪-2型潛射彈道飛彈、水下攻船飛彈試射等武器試驗的演訓科目，今年前述時程共軍亦有可能將擇日進行相關武器試驗任務，值得關注。

屆時，解放軍執行任務期間，美國空軍RC-135S偵察機等特種偵察機型可能將沿著東海至山東青島之黃海、以及台灣西南、廣東、海南等一帶空域，抵近對中國大陸進行情蒐。對此，類似此解放軍例行性軍事訓練與任務，非關國際情勢緊張，國人無須過度擔心。

（作者為文化大學國發所博士候選人）

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