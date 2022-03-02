果真是喜劇演員出身的總統想法別出心裁、有創意，鏡頭前淋漓盡致的表演贏得烏克蘭民眾滿堂彩。

順著局勢發展，澤倫斯基的點子也層出不窮，除了宣布釋放具有實戰經驗的囚犯來參戰｢贖罪｣，包括殺人犯在內；另外還成立｢外籍兵團｣，徵募國際義工以傭兵身分加入抗俄行列，給的價錢還不低；除武力拚搏外，日前更傳出烏克蘭國安局宣布向國際招募「網路義勇軍」。

大概澤倫斯基也打聽到，台灣除了｢台積電｣，第四軍｢網軍｣也很厲害，隔空就能將自己國家的駐外使節給搞死，還能把不同意見的電視台給關掉，世界各國做不到的事，台灣1450卻是無堅不摧、比飛機坦克還厲害，一旦台灣網軍出馬，絕對把俄羅斯搞得雞飛狗跳牆。

尚未到選舉階段，1450英英美黛子，剛好可以加入烏克蘭的網路部隊，一來可以向美國爸爸邀功，二來也可以大賺傭兵部隊的錢，價錢可就不止1450，而且極可能超過林飛帆的9萬。另外，卡神、家暴高嘉瑜的前男友林秉樞也可以戴罪立功，為國家效力。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※