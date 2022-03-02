俄軍侵入烏克蘭，美國總統拜登指派跨黨派資深代表團訪台，成員都是前國防、國安「重量級」官員，表達美方對台海和平、區域穩定的支持。

代表團由美國參謀首長聯席會議前主席穆倫帶隊，這位退役海軍上將，曾經擔任海軍作戰部長，在美國前總統小布希和歐巴馬任內擔任參謀首長聯席會議主席。

穆倫曾在2011年7月受中共軍委會邀請，以美國參謀首長聯席會議主席身分，率領39人代表團到北京、山東、浙江等地訪問，參觀中共解放軍陸、海、空和二炮等軍事單位，中共更將核武器、潛艇部隊、以及敏感軍事設施，統統開放「火力展示」在這位海軍上將面前，這是中共對於美國官員絕無僅有的友好待遇，穆倫可以說是美國最洞悉中共軍事實力者。

也不要忘記，穆倫曾經說過：中國已經是全球性戰略大國，「正在崛起的大國」說法已經過時。亞洲需要強大繁榮的中國，中國應當在地區和國際事務中發揮更重要的作用，承擔更多的責任。穆倫更主張美中兩國應維繫軍事交流，推進兩軍友好合作關係。

更要記得，穆倫和中共中央軍委會會面時，曾重申美國政府堅持一個中國的政策，不支持「台獨」，他本人支持政府的這一立場。

穆倫訪台透漏兩種訊息，其一，以退役海軍上將資歷，及實地參觀過中共軍事設施的經驗，告訴台灣應添購那些急迫性武器，並要求台灣更積極投入自我防衛。其二，俄烏戰爭全球圍堵俄羅斯，拜登政府擬拉攏中共「聯中抗俄」，便派一位對中共友善的前將領前往台灣，表明無意與中方在台海引發衝突，同時釋出希望民進黨政府自我克制的提醒。

拜登這位縱橫國際政治數十年、熟悉台海政治的外交老手，一方面選擇俄烏軍事衝突之際，派跨黨派5位資深代表團訪台，要求台灣編足預算添購自我防衛武器，另一方面又不願激怒中共，指派穆倫這位中共可以信任的人率團來台，其實不過是沿襲「兩手策略」。

這是大國博弈，台灣身為小國，卻以為可以主導這場博弈，小國玩得起嗎？！

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