俄烏戰爭持續6天，本來世人以為俄軍會以摧枯拉朽方式擊潰烏克蘭軍隊，想不到烏克蘭軍隊卻堅守下來，至今首都基輔尚未淪陷，西方各國除對俄羅斯實施經濟制裁外，也提供武器協助烏克蘭作戰，俄羅斯雖為世界第二大軍力國家，但打得並不順手，可見軍力並不等於戰力。

戰力是指揮官素質、武器裝備、人員訓練以及精神戰力的綜合體，缺一不可，國人高度關切俄烏戰爭，除了因為執政黨與中共關係緊張外，對國軍戰力信心不足也是重要原因。現在的軍事訓練役僅服役4個月，扣掉一隔月的例假日，實際在營時間不到3個月，要把一個年輕人訓練成一個戰鬥兵，確實不容易。國防部面對質疑，祭出強化後備役訓練，搞成服役時訓練量不足，退伍後再加強訓練，本末倒置，莫此為甚。

兵役制度變革是政治問題，年輕人視服役為畏途，政治人物就以刪減役期來討好年輕人，為了選票而置國家安全於不顧，「六月債、還得快」，當初的媚俗、討好，造就了現在民眾的不安全感，連美方都表示疑慮，實在得不償失。

立法院法制局提出警告，因應少子化國防人力需求不足，未來募兵只會越來越困難，國防部若拿不出具體的改革方案，未來就算買再多的先進武器，無人操作或操作的人素質不好，也是枉然，國防部及國安高層應趁現在討論度高的時候，儘快研究新兵役制度，以因應未來的作戰需求，並向民眾說明，這才是應有負責任的表現。

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