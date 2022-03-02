紐約大學法學院退休教授孔傑榮認為，隨著俄軍侵烏，現在會有很大的壓力讓美軍重返台灣，但「如果美國越過《上海公報》真正劃定的軍事官方界限」，這又將增加北京襲擊台灣的可能性。孔傑榮的擔憂並非空穴來風。這也是我等真正關心中華民國及台灣人安危最擔心的事！

歷史殷鑑歷歷在目，任何一個戰爭的開端，必然是找個合理的藉口，譬如說：918事件日本侵華的藉口，就是有士兵演習失蹤；美國入侵伊拉克，就說伊拉克有生化武器；入侵阿富汗就是因為恐怖組織；俄國入侵烏克蘭，就說烏克蘭總統縱容納粹組織、企圖加入北約組織對抗蘇俄；中共如果要對台灣動武，最好的藉口就是台灣踩到他們設下的紅線，企圖聯合美國，一起將台灣分裂出去。

蔡政府以為有兩撥美國過氣政客來訪，就表示美國將會保護台灣。但是一旦超越中美《上海公報》就給了中共合理的藉口，可以為了維護國土領土完整，出兵打擊台獨份子，解決自己「國內事務」。

但是我們看到蔡政府準備一路走到黑，隨著美國的笛聲起舞，完全忘了美國已經無力阻止俄國攻打烏克蘭，又能剩下任何餘力，實現他們用武力保護台灣的承諾？

看到蔡政府正一步步把台灣推向下一波強國之間軍事衝突的浪尖上，真教人感到既痛恨又痛心！ 無知民眾寵溺縱容塔綠班的結果，就是將台灣變成下一個烏克蘭！

那些不負責任的、沒當過兵的、只會打嘴炮護台的台獨份子，到時候跑的比飛的還快，別寄望他們會拿掃帚為台灣戰到最後！

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