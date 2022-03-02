俄烏戰爭開打7天，從網路消息上看，烏克蘭軍比想像中來得更驍勇頑強，也獲得更多的掌聲與鼓勵；相對之下，俄軍好似在發動一個莫名其妙的戰爭，裝備既不齊、士氣又不旺，軍人好似根本不知為何而戰、為誰而戰一樣。看起來，「侵略者必敗」的名言，在這些訊息中已是可以獲得印證的了。

但實際情況又是如何？說真的，我是完全被蒙在鼓裡的，看得越多，越覺得迷糊，到底目前是誰勝誰負？現代戰爭，打得不僅僅是有形的陸海空三軍之仗，也在打網路戰、輿論戰，台灣的訊息來源，基本上以「五眼聯盟」的訊息為多，歐盟次之，一面倒的情勢非常明顯，但真的能夠展現出實況嗎？我是充分懷疑的。

但有件事，我倒是可確定的。各國不肯出兵協助，但卻願意大量供應各種武器、彈藥給烏克蘭，想來其中獲利最多的，無疑就是軍火商，而這些軍火商，是巴不得戰事拖越久越好的，而他們又哪一個不是隱隱操縱著歐美各國的政要階層？

軍人為誰而戰？國家？領土？民族？民主？恐怕都只是表面上的說詞，他們是在為軍火商而戰、為政要而戰。誰勝誰負？其實一點都不重要，有人犧牲，就必然有人獲利，這是千古不易的道理。

一場戰爭下來，無論結果如何，家園破碎、經濟凋弊、死傷狼藉，這都是必然的，破壞容易，可要恢復，卻是往往遙不可期的，發動戰爭的人固然可惡，可居間牟利、大發災難財、藉機鞏固權力的，其罪又當如何？

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