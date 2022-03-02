俄烏戰爭方熾，美國總統拜登宣示堅持不出兵立場，造成台灣人心浮動。拜登政府火速派遣代表團昨日抵台，包括前參謀首長聯席會議主席穆倫（Michael Glenn Mullen）、前國防部政策次長傅洛依、前白宮副國安顧問歐蘇莉文、前白宮國安會亞洲事務資深主任葛林，及前白宮國安會亞洲事務資深主任麥艾文。蔡政府說穆倫代表團「展現美國對台灣的一貫堅定支持與重視，也再次彰顯美國對台灣的承諾『堅若磐石』」。

不過，幾天前蔡政府才發布消息說前國務卿蓬佩奧將於3月2日至5日來台訪問4天，沒想到拜登政府「後發先至」派出跨黨派國安退休資深官員搶先一步抵台，美國兩組人馬接踵而來並不尋常，其中「尬場」味道濃厚，既然「尬場」就不能落居下風，由知中派的穆倫領軍，輸人不輸陣，擅打台灣牌的蓬佩奧反中火力凶猛，未必能占上風。

烏克蘭情勢岌岌可危，拜登宣示堅持不出兵，這也不尋常。如果烏克蘭一心嚮往民主自由陣營，美國不想出兵可以默不作聲，軍援烏克蘭、經濟制裁俄羅斯、把俄羅斯銀行踢出SWIFT……何需強調「堅持不出兵」打臉烏克蘭，莫非是給普丁喝酒壯膽，兵行險招？澤倫斯基廣招全球「義工」抗俄，還給這些外籍兵團入境免簽，難道沒有讓盟國正規軍化明為暗，與拜登一搭一唱之感嗎？

曾擔任美國中央情報局長的蓬佩奧，在2020年在任國務卿就是中共最頭痛的反中旗手，不僅把「台灣牌」逐步推上「十月驚奇」的高峰，還敢對著媒體直言「台灣非中國一部分」，政權交接前高調公布廢止國務院與台灣交往的內部規範。根據《華盛頓郵報》記者伍德沃德後來出書《危險》（Peril）揭露，2020年美國總統大選前4天，10月30日參謀長聯席會議主席米利上將密電中國中央軍委參謀長李作成，保證美國不會對中國發動襲擊，若有襲擊的話會事先警告中方。

原來「美國出兵」還會熱線通知敵對一方，那「美國出兵」就不必大驚小怪了，拜登高調宣示「不出兵」反而有「此地無銀三百兩」之疑，不是嗎？台灣太看重「美國會不會為台灣出兵」這道考題，穆倫或許不敢說出口，但是蓬佩奧就不一定了，他想爭取共和黨總統提名，蔡總統要在總統府親頒「特種大綬景星勳章」，此時無官一身輕的蓬佩奧，再講一遍「台灣非中國一部分」有何難？說「美國出兵」又有何難？甚至再酸拜登連阿富汗「撤軍」都能搞得灰頭土臉，也不為過啊？

美國與中華民國自1954年12月3日簽訂《中美共同防禦條約》至1980年1月1日止，長達25年「堅若磐石」的美軍保護傘期間，也曾發生1955年大陸攻擊金門、一江山、大陳島的第一次台海危機，以及1958年八二三炮戰的第二次台海危機。連有簽訂盟約的「美國出兵」都爽約，烏克蘭和台灣在乎「美國出兵」重要嗎？

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