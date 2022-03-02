「線民案」持續悶燒，林佳龍在民進黨會議中要求黃偉哲自清，羅文嘉昨天進一步表示自己曾是黃偉哲「主要監控對象」，要求公開檔案…，「公開不就一切明瞭」！

說得好！ 「公開就一切明瞭」，但 「公開」不就「利空出盡」？就是不公開，點到為止。就像促轉會張欽天所說：「間接影射殺傷力最強」，不公開 才有無限想像空間，可以隨時喊打 拿捏分寸，需要就打 見好就收，一切…操之在我，幹嘛公開？

這和228真相或「轉型正義」都一樣，就是不能讓真相大白。轉型當然要沒完沒了，對我有利的，有選舉就會出現，對我不利的，放在我眼前，我也看不見。老蔣手諭「不可濫殺無辜」，對提款不利，當然就不是真相！

死亡人數是1千、1萬、10萬？當然越多越好，管它真相如何。本來就要「模糊的真相」而已，可以提更多款的，就是真相！

外省人被殺被傷被關多少？又不能提款，管他幹嘛！每年提一次款，真的太好用了。而促轉會如此好用，當然要時時促轉、年年促轉、永遠促轉。

公布真相？ 要真的「民主」？那選票就無法「進步」了！所以，黃偉哲檔案豈能公開，不公開，才好用啊！羅文嘉，您念政治學，沒有參透政治學真諦，不知公布真相是國家「先進與否」的分野。

進步國家要讓真相，成為真正和解、團結全民，邁向更好未來的手段；落後國家則是利用促轉增加選票來永遠執政，榨取執政下的名利而已。台灣在進步黨操控之下，會進入先進國家之林嗎？想太多了吧？

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