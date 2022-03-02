俄羅斯和烏克蘭終於打起來了。客觀看這件事，其實俄羅斯也有它開戰的充分理由。這場戰爭，本來可以避免。烏克蘭總統澤倫斯基，不理會俄羅斯的「叫牌」，導致俄羅斯主觀認為不動手逼你上談判桌不行，這也是俄羅斯動手入侵的原因之一。俄烏問題不解決，將成為俄羅斯未來很嚴重的國家安全問題。

俄羅斯認為烏克蘭必須中立化，不能加入北約。否則以後俄羅斯將直接面對以美國為首的三十個國家組成的北約盟軍，再加上烏克蘭 ，如果是這樣的話，中程飛彈，都可以從烏克蘭打到莫斯科。

其次， 2014年俄烏軍事衝突，在德法斡旋下所簽訂的《明斯克協議》，鳥克蘭同意給予頓內次克和盧甘斯克兩州的高度自治權，這兩個州，仍留在烏克蘭。但烏克蘭坐視政府軍與亞速營對當地俄羅斯人的迫害。俄羅斯人口過半的這兩州，從2014年到現在，已有約15000人因衝突和戰火而死亡。同為俄羅斯人的俄羅斯政府，被迫只有支持後來宣布獨立的這兩個州，同時以維和理由派軍進入這兩個地區。但是烏克蘭仍然高調抗俄，終至俄羅斯大軍壓境，搞個更大的火坑，逼迫烏克蘭當局一次解決俄烏心結。

果然， 2月28日，法國總統馬克宏和俄羅斯總統普丁的通話中，普丁開出停戰三大條件。烏克蘭去軍事化及去納粹化、西方國家承認俄羅斯在克里米亞主權、以及確立烏克蘭中立地位。

事實上，俄羅斯開出的條件，西方國家，特別是美國，理應早就料到俄羅斯入侵烏克蘭，就是這些理由。可惜的是，烏克蘭總統澤倫斯基，盡信美國和北約會支持鳥克蘭，沒想到戰火真的燒到自己國土，還造成這麼多軍民傷亡，以及大量難民流亡他國。

筆者認為，美國最希望俄羅斯入侵烏克蘭，故意一直放話美國和北約，不會派兵進入烏克蘭 。俄羅斯沉不住氣，派兵入侵，現在俄羅斯陷入困境，吃到苦頭，這正是美國人所希望的。

台灣這幾天的反應，「今日烏克蘭，明日台灣」是一種自我警惕。民進黨政府則一再宣稱，台灣不是烏克蘭。台灣當然不是烏克蘭，問題是不要把自己搞成烏克蘭！有趣的是，香港2019年3月15日開始的反送中，搞到最後，變成民進黨的政治提款機。特別是民進黨拿著「今日香港，明日台灣」的「芒果乾」選舉口號，席捲了年輕人的選票，終於贏得大選。

台灣不是烏克蘭，但是美國人在2021年8月31日前，狼狽地撤出經營了二十年的阿富汗，已經讓台灣人看到美國人哪有道義可言。二十年正好是一代年輕人成長的時間，結果這些阿富汗未來精英，盡落入非我族類，即殺無赦的塔里班統治之下。

現在，美國人又坐視烏克蘭單獨和俄羅斯對抗， 看在台灣人眼裡，作何感想？從川普總統開始搞抗中，台灣民進黨政府跟著搞，比美國人還投入，而且也撈了很大的好處，贏得政權。拜登上台，又繼續抗中反中，台灣依然跟著起舞，同時向美國又買了大量武器軍火。現在烏克蘭出了事，美國人卻隔岸觀火，美國人就是要慫恿俄羅斯和烏克蘭鬥，一心想拖死俄羅斯，烏克蘭賠死，那是理所當然的！

拜登總統，或許為安撫台灣民進黨政府，派了特使團來台灣訪問。上月底，台灣民意基金會有個民調顯示，有關俄烏開戰，拜登不派兵進入烏克蘭的做法， 二成六基本上欣賞；五成一不欣賞，這個結果，明顯反應台海軍事衝突時，台灣人的心理反應。美國特使團迅速來台灣訪問，或許是能達到安撫民進黨政府要員的目的，對於台灣人民有無安撫作用，恐怕仍有待觀察。

台灣確實不是烏克蘭，台灣和中國大陸隔了兩百公里寬的台灣海峽，台灣是單一民族，都是漢民族，極少數原住民，因此不會像烏克蘭的俄羅斯人和烏克蘭人，彼此拿刀槍相互砍殺。台灣人，只會被政客扭曲搞階級鬥爭、世代鬥爭、意識形態鬥爭。台灣有相對實力不錯的國防力量，雖然遠不及中國大陸。

我們可以負責任的說，兩岸都不能開戰。想想看，台北西門町被飛彈打到、廈門中山路被大炮打到，那是什麼令人吃驚和傷心的情景！只有美國人希望兩岸陷入火海，這樣一來，大陸走向現代化，起碼延宕二十年以上，中國的崛起，更不必說了。兩岸衝突的結果，雙方都災情慘重，誰人忍受？誰能負責？只有美國人最希望如此。

台灣，不需要美國人虛情假意，因為從烏克蘭的孤軍奮鬥，軍民陷入火海，難民到處流亡，可以看得到美國人的邪惡企圖，那有什麼人權可言？兩岸中國人，都不要上了美國人的當，我們還是老老實實倚靠自己，保有兩岸和平交流和繁榮、彼此競爭和合作、彼此共同創造統合的條件。我們兩岸現在需要的，是更多的耐心，台灣不是烏克蘭 ，大陸也不是俄羅斯，這個結論，應該是肯定的。（作者為中華戰略學會研究員）

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