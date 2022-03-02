取自總統府直播畫面

俄羅斯、烏克蘭戰火方酣，美國前參謀首長聯席會議主席穆倫率團訪台，2日會見總統蔡英文，傳達美國反對任何片面改變現狀的行為，支持以符合台灣人民意願和最佳利益的方式和平解決兩岸議題，並保證美國堅定維持承諾。

緊接著來的是前總統川普重用的國務卿蓬佩奧，3日也要與蔡總統會面。從沒見到過美國如此重視台灣，這可能讓蔡英文感覺有些虛榮，但蔡總統與民進黨應該要認清現實，不要一味跟著美國瞎起鬨。與歐美同步「反中抗俄」能讓台灣安全無虞嗎？

稍早蔡總統回應穆倫表示，台灣所做的一切，就是要堅定表達台灣與烏克蘭站在一起，和自由民主站在一起，只要有助於國際社會的和平安全，有助於區域穩定繁榮，台灣都會善盡國際責任，願意與所有國家一起努力。立法院1日發布朝野黨團共同聲明，譴責俄國違反「聯合國憲章」，呼籲盡速停止軍事侵略行動，恢復和平對話，理性解決爭端。

追求世界和平已成為全球共識，這次俄羅斯用武力企圖解決與烏克蘭的問題，無視國際對其抗議與抵制，普丁堅持動武觸犯眾怒，普丁陷俄羅斯於不義的事實，已讓俄羅斯成為國際公敵。

原本聲望已盪到谷底的拜登，此刻無疑是最大贏家，因為他只「出一張嘴」便可吆喝歐洲同盟國家群起抵制俄國，挽回不少頹勢，拜登因為普丁錯誤的決策而有了政治轉機，但俄烏戰爭總會有落幕的時候，當普丁發現「得不償失」認賠止戰，美國隊盟友的安全承諾恐怕又要回到原點。

我們不禁要問蔡政府，未來我們可以要求美國兌現對台灣安全的承諾嗎？如果美國說話不算數，那台灣老是拿熱臉貼美國冷屁股又算啥？

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※