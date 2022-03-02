「要和平不要戰爭」，已是俄烏大打出手後全球人類共同心聲，這場牽扯美國、歐盟、北約多方博奕的戰役，顛覆了美、英、法、德等國自以為是的預判，俄羅斯天外飛來一筆的精準打擊，殺得烏克蘭措手不及，人民蜂湧而逃，在美國表明不會派兵下，烏克蘭總統澤倫斯基也只能透過媒體抱怨獨自抗戰。

綜觀俄烏開戰迄今，烏克蘭境內火光四射、滿目瘡痍，接著可預料的是戰後的哀鴻遍野、民不聊生，國際社會雖撻伐俄羅斯，聲援烏克蘭，但也只有提供武器彈藥卻也不以暴制暴，彷彿別人的孩子死不完。而俄羅斯引戰大舉內耗財政銀彈，促使美元回流，恰恰符合自詡世界第一美國的如意算盤，又一次打響貨幣戰爭。

諸多類比俄烏關係如同當下兩岸局勢，更遑論今日俄烏明日中台，不少開戰的揣測與討論轟轟烈烈，國防部更是下達正式命令，要求部隊正、副主官不得同時離營，接著再發放「民眾求生避難手冊」，儼然配合國際局勢做了最壞的備戰打算，但似乎忽略了一個真正根本問題，「寶島台灣不要砲火洗禮、國人同胞不想戰爭打仗」，府院黨政軍高層上下一廂情願，急著推台灣跳火坑，完全漠視民意。

美國這次竟在俄烏開戰期間，大張旗鼓、聲勢浩蕩以總統拜登名義，派遣前參謀首長聯席會主席Mullen一行，打著深化台美關係及共同維護區域和平旗號來台訪問，台灣瞬間成為另一個話題舞台，美國如此行徑並非及時雨，反而是推波助瀾，逼台灣挺進前線，趁火打劫繼續推銷軍火，蔡政府已成為美國的提款機，更讓台灣成為一座名符其實的火燒島。

兩岸雖隔著台灣海峽，但現代化戰爭早已並不需要侵門踏戶。砲彈沒長眼睛，任何破片或是偏離彈道的情況，都可能損傷到台灣人民生命財產安全，這慘痛代價都是你我必須承受。除此之外，台灣並沒有終須一戰的必要，兩岸和平仍有維持維護的可能性，政客、名嘴胡說八道，政策朝令夕改飄忽不定，一旦影響國家安危，刻意製造衝突對立，都應該被唾棄。（作者為台灣青年聯合會理事長）

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