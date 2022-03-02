在緊繃國際局勢之下，能開心看西班牙喜劇《瘋狂競賽片》，是莫大享受。這部片的片名是《Official Competition》，本意就是各大國際影展的「官方競賽片」，是全球電影圈最難攻下的榮耀頂峰，以此為片名，代表這會是一部大開電影玩笑的電影。

《瘋狂競賽片》描述一位年邁的富翁希望留下傳世作品，除了決定捐一座橋外，還決定投下鉅資拍攝超級大片，好讓自己名留影史，讓後代感受他的遺澤。他高價買下最棒的原著小說改編權、又邀請超人氣導演（潘尼落普克魯茲飾演）以及當代最偉大的劇場派演員（奧斯卡馬丁尼茲飾演）與成功進軍好萊塢的巨星（安東尼奧班德拉斯飾）雙主演，問題是這難搞三巨頭從沒合作過，注定拍攝過程險象環生、萬分精彩。

看電影時，觀眾往往只能看到剪接、後製完畢的成品，或頂多看到片場拍攝的訪談與紀錄片段，不是工作人員無從得知劇本從籌備到排演到拍攝的前製過程，而且每個導演工作習慣不同，也各有拍戲怪癖。「瘋」片帶觀眾一虧奧祕，好比片中導演從演員朗讀劇本開始就要求投入感情、該落淚就落淚，她發現兩位演員演戲邏輯太不同，根本不像愛恨交織的親兄弟，因此想盡辦法出怪招，從心理戰突破他們的極限，甚至出動吊車吊起幾噸重的巨石，讓他們在巨石下讀本，來感受命在旦夕的恐懼，過程笑料百出。

片中最有趣的是一場「非床戲」，兩位演員要在超立體的收音設備前與對手女演員排練吻戲，因為導演認為「情慾戲其實用聽的」，還親身示範光靠接吻聲音就能讓觀眾慾火焚身的功力。這橋段精彩萬分，明明荒謬，潘尼洛普克魯茲卻能從中展現出讓人動容的想像空間，以及比科幻片更能充分展現戲院音響效果的美好。

本片用大量黑色喜劇嘲諷電影圈的種種怪異習性，也向電影致敬，無論如何折磨人、無論多麼困難艱辛，電影人永遠都願意挑戰，樂此不疲的享受過程中無比的痛苦與愉悅。也用特殊的角度切入談「合作」，怎麼入戲、怎麼培養默契，尤其各據一方的大咖該怎麼放下自我堅持，學著破冰、融入，都是學問。

烏克蘭總統澤倫斯基是喜劇演員出身，本身就是個大咖演員，他在表演中一定經歷過與《瘋狂競賽片》類似的磨合、衝突、和解、共生的過程，只是現在處境堪慮，面對歐盟、美國、俄羅斯這三大巨頭，他無法預測、更無法操控，他只是個試圖在夾縫中求生的領導者，掛在他頭頂的不只是幾噸巨石，而是全烏克蘭4400萬民眾，真可說是史上最困難的角色，比瘋狂競賽片加倍瘋狂，而且不是演戲，全都是真槍實彈…。衷心期望澤倫斯基能駕馭這個困難角色，早日讓和平回到烏克蘭。

（作者為作家）