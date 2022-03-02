儘管俄烏戰事爆發前有不少專家學者預測普丁不會下令入侵烏克蘭，或即使出兵「維持和平」，也只會在烏東其所承認的兩個獨立國進行特殊軍事行動，不料俄軍卻是全面入侵烏克蘭。俄軍先是用飛彈或戰機轟炸烏國軍事指管通情設施、破壞機場以掌握制空權，接著由北東南三方面出動地面部隊進攻各大城市，打一場現代城市戰。

俄羅斯入侵當然與烏克蘭欲加入北約有關，以前蘇聯為首的華沙公約組織在冷戰結束後瓦解，與之對壘的北大西洋公約組織（北約），冷戰結束後不但沒有解散，反而持續東擴，甚至已經進逼了俄羅斯邊界。若俄羅斯對與之接壤的烏克蘭加入北約不有所反應，等於是坐視北約將軍隊及飛彈部署在烏克蘭境內，對俄斯戰略安全的威脅，不可謂不大。

北約不斷東擴是為了本身的安全，希望藉不斷結盟來增加本身的安全係數。然而自冷戰開始就以前蘇聯為假想敵的北約，冷戰後仍將俄羅斯當成假想敵，並以不斷東擴壓縮其安全空間，難免會加深俄羅斯的不安感，出現了安全困境，即一方的安全感會加深對手方的不安感。北約各國在加強安全的同時，未考慮俄羅斯的不安感，終使普丁宣稱除出兵外沒有其他選擇。

若只有安全困境或許不至演變為戰爭，畢竟北約東擴不是新鮮事，冷戰後已經有5次。然因俄羅斯將烏克蘭視為斯拉夫家族的一分子，冷戰期間在聯合國就有一國三席（蘇聯、白俄羅斯、烏克蘭）的安排。烏克蘭冷戰後獨立本是俄羅斯不得不的選擇，但理應像白俄羅斯一樣與其維持緊密關係，而不是欲加入北約將俄羅斯當成假想敵，其嚴重性遠非己加入北約的愛沙尼亞、拉脫維亞可比擬。

烏克蘭（基輔公國）實際上已存在超過千年以上，也曾被波蘭、奧匈帝國、俄羅斯帝國統治，二戰後才成為蘇聯的一部分。普丁表示烏克蘭「是我們歷史、文化及精神世界裡不可分割的一部分；不僅是同志或朋友，也是擁有血緣及家族關係的人」，此種典型民族主義的說法，顯然未得到大部分烏克蘭百姓的認同。偏偏認同跟信仰一樣，一旦出現無法化解或包容的分歧，衝突就在所難免。

台海情勢雖然與俄烏情況有別，不過亦有類似之處。美國基於本身的安全需要，正透過與英國、澳洲組成的AUKUS聯盟、美日印澳四方安全對話，牽制崛起中的中共在亞太地區對其形成之安全威脅。安全困境的啟示是，在美國擴大安全保障的同時，也加深了被視為假想敵之中共的安全威脅。若台灣以某種形式參與美國所構建的亞太安全聯盟，無疑將進一步加深中共的安全威脅，藉由發動台海戰爭以突圍的可能性就不能排除。

一如俄羅斯對烏克蘭的民族主義訴求，中共也視「台灣為中國不可分割的一部分」，同樣未獲得大部分台灣百姓的認同，也潛藏兩岸衝突因子。中共「反分裂法」明定，一旦出現「台灣從中國分裂出去的事實；發生將會導致台灣從中國分裂出去的重大事變；和平統一的可能性完全喪失」，將採取「非和平方式及其他必要措施」，且後兩項動武條件的解釋權在中共，更增加兩岸衝突變數。俄烏之戰殷鑑不遠，台灣若要避戰需謹慎因應亞太及台海情勢發展。

（作者為南華大學國際事務與企業學系教授）