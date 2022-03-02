全球關注俄烏戰情之際，美國總統拜登指派跨黨派資深代表團抵台訪問，民進黨政府有如吃了大力丸無比興奮，蔡英文總統高喊台美關係堅若磐石，行政院長蘇貞昌也得意地再次搬出他的抗中掃帚。蔡政府如此民粹思維保台，掃帚神功只會害慘台灣！

俄羅斯入侵烏克蘭全球民主國家一致譴責，隨著烏克蘭家園被毀、烏國人民不分男女老幼挺身抗俄軍畫面傳送至世界各地，加上共機持續不斷擾台，國人無不聯想如果兩岸發生戰事，台灣人如何應戰保衛家園，成了民眾最關注焦點。

《孫子兵法》有明訓，「上兵伐謀，其次伐交，其次伐兵，其下攻城。」俄烏之戰有其複雜歷史恩怨，俄軍大舉入侵迄今，兩國都付出慘痛代價，對比兩岸日益緊張情勢，「上兵伐謀」才是上策，偏偏民進黨執政以「親美仇中」為最高戰略，把美國掛在嘴邊的「堅若磐石」承諾當作護身符，導致台海情勢日益緊張。

面對俄烏戰情，蔡政府藉由美代表團訪台吹捧台美友好，只顧大內宣，卻忘了老美如何拋棄他們也曾承諾過的阿富汗。蘇揆這兩天更是志得意滿，以烏克蘭79歲阿嬤拿木槍保家衛國為例，強調他只剩一支掃帚都要對抗侵略決心，甚至怒目逼視立委質問如何止戰保衛台灣，大動肝火口出「可恥」惡言。

蘇貞昌的保台掃帚說，第一次是2019年立院答詢兩岸議題時，脫口說給他一支掃帚都跟對岸拚，引發各界撻伐。沒想到時隔3年，面對俄羅斯入侵烏克蘭情勢，腦袋裡裝的還是那把掃帚，不思如何維持兩岸和平，不斷強調台灣有護國神山、加上老美承諾，一支掃帚就可以保衛台灣，與義和團的神功護體有何兩樣？