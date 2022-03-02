烏克蘭戰火日趨炙熱之際，美國總統拜登指派跨黨派資深代表團訪台，由前參謀首長聯席會議主席穆倫率團，成員都是國防與國安前高階官員，媒體解讀代表拜登政府對台灣堅若磐石的承諾。蔡總統「台灣不是烏克蘭」餘音繞樑，神準預言普丁將攻打烏克蘭的拜登，是否擔心兩岸有事，因而緊急派員來台「安撫」？

戰爭能量超越海權

當然，這也可能是美國過度緊張，畢竟大陸堅持和平統一方針不變，應該不至於趁歐洲之亂對台採取過激的軍事行為。台灣國安高層也曾對外宣稱，台灣地位重要，不可能像烏克蘭一樣任人宰割。

台灣國安高層認為兩岸不會發生戰事，不是因為大陸堅持和平統一的「融合政策」，而是基於三個原因，認為大陸不敢對台動武：一是，台灣是東亞第一島鏈要衝，對美國的重要性非烏克蘭可比擬；二是，台海具天然屏障，美國對台海安全承諾明確且堅定；三是，台灣處於國際供應鏈關鍵地位。儘管如此，國安高層仍認為應嚴防中國的「認知作戰」，蔡總統會見美國代表團時，也強調要嚴防境外「認知戰」。

蔡政府不怕大陸對台發動實體戰，卻擔心虛擬的「認知戰」，顯然針對的是「內部敵人」，與拜登對台海情勢的關切點完全不同，至於美國所關切的台海情勢，是否真的是如民進黨國安高層所認知，是因為台灣占據第一島鏈重要位置，才要派員到台灣安撫人心呢？

過去我們認定台灣在第一島鏈中的關鍵地位，主要是台灣占據第一島鏈的中樞，具有重要的戰略位置，掌握台灣能有效遏止東海與南海咽喉的戰略通道，也與第二島鏈內海域形成有利航道，同時是前往遠洋的跳板。

只是，台灣雖在第一島鏈占據重要位置，但美國戰略家肯楠在冷戰前擬定圍堵戰略時，並未把台灣畫入第一島鏈的防衛中，如果不是發生韓戰，台灣的戰略地位可能還入不了美國政要的眼中。更重要的是，島鏈戰略的基礎，是立基於美國海權論馬漢的「海洋交通」概念，而海權論是一個「大國戰略」，主要針對大型國家，其資源與貿易由海上運輸較為有效率的狀態，對於內陸國家或是海權小國來說，海權論僅有參考作用。

馬漢認為要維護美國的安全，只有在歐亞大陸周邊建構島鏈戰略，防止歐亞大國對外擴張，才能讓美國的安全有所依靠。肯楠依據這個概念，以「抗蘇觀」作為擬定島鏈的基礎。而東亞地區沿著大陸所形成的第一島鏈，就成為肯楠圍堵戰略的重要地緣架構。第一島鏈的建構是圍繞「抗蘇觀」而不是要圍堵中國大陸，這也是台灣沒有被列入島鏈之中，以及後來尼克森可以祭出「聯中制蘇」戰略之故。

主政者應維護和平

更重要的是，第一島鏈的地緣戰略建構，是大航海時代的觀念，如今戰爭的能量已經超越海權，跨越陸、海、空、天、電、網的多維方向發展，單獨想依靠島鏈的地緣戰略圍堵中國東出太平洋，將逐漸落後於現實。

當然，兩岸隔著有「天塹」之稱的台灣海峽，不至於像烏克蘭般讓俄軍坦克任意馳騁。但海峽作為防衛的概念，是跟第一島鏈的地緣戰略連結在一起，如今大陸海空軍跨越第一島鏈易如反掌，一旦大陸做出選擇，不但台海「天塹」功能立刻消失，第一島鏈作用也不復存在。

台灣因而有一種玉石俱焚的思考，也就是大陸若發動攻台戰，不惜以飛彈摧毀大陸的一線城市，甚至是三峽大壩。美國的一些所謂戰略家，更提出台灣可以「自宮」，自毀「護國神山」台積電，讓大陸得不到攻台的利益。這些只能說是一些餿主意，無法真正保衛台灣安全。兩岸最好的結局不是打仗，而是和平。當台灣一些媒體還在倡議「想要和平，先準備戰爭」的時候，有沒有考慮台灣年輕人到底有多少人願意上戰場，還是認定美國一定會幫台灣打仗，這在烏克蘭戰爭中都已經看得清清楚楚。

台灣要拋棄舊的地緣戰略觀，不必在戰爭與和平的二分法中做選擇。既然大陸對台有和平的方針，台灣是否更應在和平的空間裡創造思考，主政者不該總是想要把子弟兵推向戰場。