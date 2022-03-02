俄羅斯入侵烏克蘭，戰事發展至今陷入膠著，烏克蘭政府、部隊乃至人民展現出堅強抵抗的意志與韌性，持續透過網路將戰情向世界傳播，引起全球反對俄羅斯侵略的巨大風潮。面對這場重塑新世紀國際秩序的巨變，這次戰爭的許多環節、效應都值得台灣借鏡反思，也掀起我國目前兵役制度的檢討議論。但從蔡英文總統、閣揆蘇貞昌到綠營政客們的表現，卻是一味地制式八股、情緒性的反應，不僅淺薄，而且矛盾錯亂，更別談到能藉此感動人心、團結全民。

美國的保護並不確定

對台灣而言，這次俄烏戰爭立即引起的聯想，也是台灣人民最關心的就是「今日烏克蘭，明日台灣！」這句示警的話，這個概念原本應能適時喚起國人「忘戰必危」的危機意識，甚至對於民進黨政府的政治訴求也是有益無害，不料卻遭到背道而馳、掩耳盜鈴的惡性操作；綠營又結合綠媒、網軍側翼拋出疑美、舔共的血滴子，壓制社會的理性思辯，白白浪費了一個檢討國安、重整國軍戰力，進而團結民心的契機。

蔡總統和蘇揆都說台灣與烏克蘭性質不同、不能類比，這話其實似是而非。台灣當然不是烏克蘭，在地緣政治、地理環境、世界產業鏈中的重要地位，也比烏國更為重要，但同樣也都面對兩大超級大國的不斷威脅，而且中國大陸的綜合國力更甚於俄羅斯，這都是蔡政府反中抗中路線下，造成今天兩岸關係惡化瀕臨戰爭，卻又無力強化自主國防，只能徒靠美國不確定保護的事實，也是今天世界與台灣人民真正關心的重點。

蔡政府的昧於現實、自欺欺人，首先在於「今日烏克蘭，明日台灣」這句話並非是蔡政府所謂的「有心人」故意散播的謬論，而是國際重要的政治領袖及軍事戰略家，如英國首相強森、美國前總統川普及福山教授等學者所提出。蔡政府不但刻意違逆國際友人的看法，馬上就扣上「認知作戰假訊息」的帽子，而且不關心台灣社會民心士氣受影響的真正原因，倒先擔心美國會不高興，要求此時不要散播敵視美國的言論，這豈不本末倒置、荒謬透頂！

其次，蔡政府強調台灣不是烏克蘭，究竟是指台灣人的自衛抗敵決心、意志不如烏克蘭？還是抗敵能力不如烏克蘭？或者乾脆直接說大陸根本不會打、也不敢打台灣？這都沒有說清楚，而且常常前後矛盾，一下子說大陸要武力犯台、一下子又說大陸不會打，豈不精神錯亂？如果光喊著反中抗中，無視年輕人不願服兵役、上戰場，又提不出有效的方案來強化國防，把一切風險都寄託在美國的保護上，此次美國緩不濟急、精打細算的「制裁」俄羅斯就是明證，如此阿Q苟安，又怎能責怪大家的合理質疑呢？

尤其特愛暴怒訓人的蘇貞昌，在立委質疑目前義務役只有4個月，如何防衛台灣時，依舊不改其囂張霸道本色，不斷拍桌怒嗆立委「可恥」、「投降主義」，卻完全提不出如何改進國防、增強戰力的具體宣示或做法，只忙著與立委對嗆互罵，難道蘇揆當真認為憑著他一支掃把拚到底的愚勇就能抗中保台？

這種從上到下說一套、作一套的矛盾，也發生在綠營的某些年輕政客身上。立委林昶佐、民進黨副祕書長林飛帆的「聲援」模式，不但八股老套，雙林一個沒當兵，一個只服替代役，將來也未必會被徵召上戰場，這樣的身分居然也敢大言不慚地出來蹭熱鬧，高喊「台灣年輕人一定戰到底」，只能令人慨嘆網路世代的「鍵盤參戰」臉皮太厚，還是雙林的價值觀果然「非凡」？如果雙林真的有心雪恥明志，應該效法日本的熱血男兒，馬上報名參加烏克蘭的外籍志願軍抗敵去！

如果蔡政府繼續走反中抗中的政策路線，台灣民眾也對大陸促統持續反感，而蔡政府強調要強化自主國防，卻不恢復徵兵制或增長服役年限，這種知行分裂、精神錯亂的矛盾，絕難真正保障台灣的國家安全，這不只是國際學者專家普遍的看法，連民進黨自己也心知肚明。

偏偏台灣年輕人高喊著願上戰場愛台灣，卻又不支持徵兵制、不願服兵役，民進黨和辣台妹也不敢丟掉大票倉，從政府到年輕人這種只享好處、不盡義務又不負責任的爛攤子，最後就是犧牲全民一起葬送。