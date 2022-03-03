2010年7月20日，一位美國三藩市的商界朋友從上海打來電話，說他一個星期前就到了上海，在那兒洽談一項商務合作，現在已經大功告成，想放鬆一下,希望我能去上海跟他會面，然後結伴去蘭州旅遊。我問他，為何指定蘭州？他答稱，那兒有一座一百多年歷史的中山橋，聽說是美國人設計的，他很好奇,想去看看。我因為已經退休，無事羈絆，就在次日欣然從桃園機場飛往上海。

7月22號晚上9時許，我們到達蘭州，第二天早上十點左右就在住宿酒店雇車，前去中山橋觀光。

中山橋原名第一橋，別稱蘭州黃河鐵橋，在白塔山下跨越黃河，連接兩岸，橋下時有羊皮筏子穿過。它始建於1908年5月9日（清朝光緒三十四年四月初十），歷時1年3個月，在1908年8月9日（清朝宣統元年七月初四）正式建成。這是一座經光緒皇帝御批，交由當時的甘肅洋務總局委託天津德商泰來洋行承建的橋樑，料件都來自德國，設計單位為美國橋樑公司，而施工人員則是中國工匠，保固期八十年，算是衰敗的滿清皇朝在謝幕前留給中華兒女的一份禮物。此橋在1928年（民國17年）更名為中山橋，以紀念國父孫中山先生。抗日戰爭及國共內戰期間，橋面曾略遭炮火毀損。中華人民共和國成立後，分別在1954年與2004年各進行一次維修加固，並將它定性為一座純粹供步行和觀光之用的橋梁，禁止車輛通行。2006年6月，中國國務院更把它列入第六批全國重點文物保護單位名單。

中山橋的立面，1908年建成時，由五座長方形的鋼架組成，中國大陸在兩次加固期間，將之改成五座拱形鋼架，遠觀宛若遊龍，極具動感，充滿韻律。

逰畢中山橋，司機載我們到一家西餐廳午餐。剛入座，就聞到一股濃烈的煙味，我肺部頓感不適。那是一位中年男士在吞雲吐霧。此時我不斷糾結該不該上前去請他息煙。終於忍耐不住，便鼓足勇氣走到他的桌前，禮貌地說：「同志，不好意思，我對香煙過敏，肺部有點兒痛，能不能請您停止抽煙？」

我的請求其實於法無據，因為大陸當年還沒有制定有關公共場所禁煙的法規。但幸運的是，他微笑點頭，隨即把手中的香煙熄滅，沒有惱怒。一場我原以為會產生嚴重摩擦的事故，總算圓滿收場。我心存感激，向他真誠一鞠躬，然後回座和朋友用餐。

離開餐廳，我漫步哼歌。朋友問我何事快樂？我便將剛才的情形詳加解說。我告訴他，我此刻的心境可以用南宋詩人陸遊《遊山西村》中的一個詩句來形容，而這個詩句，他們國家的國務卿希拉蕊•柯林頓在2010年5月22日上海世博會美國館招待會上致辭時，曾經引用過，那就是“After endless mountains and rivers that leave doubt whether there is a path out，suddenly one encounters the shade of a willow，bright flowers and a lovely village. ” （山窮水復疑無路，柳暗花明又一村）意即英文的“Every cloud has a silver lining”（烏雲裡總有一線銀光）。我說，我從那位先生的煙霧裡看到，大陸人的總體精神文明素質遲早會像陽光一樣，從煙霧冒出，釋放金輝，令人驚豔，一如「最美的台灣人」(大陸人讚揚台灣百姓的用語)。

沒有想到，我這位美國朋友居然從中山橋獲得靈感，回應說：「孫中山先生是你們台灣海峽兩岸人民都尊敬的偉人；你看，蘭州市有歷史悠久的中山橋，台北市有非常宏偉的國父紀念館，北京市天安門廣場每逢十月一日中華人民共和國國慶，又都會高掛孫中山先生的畫像。你們何不考慮建一座中山橋，跨越台灣海峽，連接兩岸？那會是一座多麼壯觀而又有歷史意義的橋樑！」

我說：「您的主意很好，應該由你們政府委託雷神和洛克希德馬丁這兩家公司來承建，建成之日再請希拉蕊•柯林頓來吟誦柳暗花明又一村。」他問我：「為甚麼是這兩家公司？」我說：「您懂的！」他說：「如果是這樣，他們還能賺甚麼軍火錢？」我說：「他們建這麼一座和平之橋，不也一樣可以大賺特賺？賺造橋費，還有過橋費，就讓他們賺它個盆滿缽滿；造橋費、過橋費都由我們海峽兩岸的百姓來支付。為了和平，我們不會為錢心痛。」他聽罷，一再點頭，還說，他回到美國後，要去遊說國會議員，玉成此事。

我的美國朋友和我的想法不免有些天真。但無論如何，我們都真誠期盼，海峽兩岸柳暗花明的一天早點兒到來，而兩岸人民的交往，也能夠儘快達到陸遊在《遊山西村》中所說「拄杖無時夜叩門」的境界。（趙福粦/退休律師）

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