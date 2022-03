2010年7月20日,一位美國三藩市的商界朋友從上海打來電話,說他一個星期前就到了上海,在那兒洽談一項商務合作,現在已經大功告成,想放鬆一下,希望我能去上海跟他會面,然後結伴去蘭州旅遊。我問他,為何指定蘭州?他答稱,那兒有一座一百多年歷史的中山橋,聽說是美國人設計的,他很好奇,想去看看。我因為已經退休,無事羈絆,就在次日欣然從桃園機場飛往上海。

7月22號晚上9時許,我們到達蘭州,第二天早上十點左右就在住宿酒店雇車,前去中山橋觀光。

中山橋原名第一橋,別稱蘭州黃河鐵橋,在白塔山下跨越黃河,連接兩岸,橋下時有羊皮筏子穿過。它始建於1908年5月9日(清朝光緒三十四年四月初十),歷時1年3個月,在1908年8月9日(清朝宣統元年七月初四)正式建成。這是一座經光緒皇帝御批,交由當時的甘肅洋務總局委託天津德商泰來洋行承建的橋樑,料件都來自德國,設計單位為美國橋樑公司,而施工人員則是中國工匠,保固期八十年,算是衰敗的滿清皇朝在謝幕前留給中華兒女的一份禮物。此橋在1928年(民國17年)更名為中山橋,以紀念國父孫中山先生。抗日戰爭及國共內戰期間,橋面曾略遭炮火毀損。中華人民共和國成立後,分別在1954年與2004年各進行一次維修加固,並將它定性為一座純粹供步行和觀光之用的橋梁,禁止車輛通行。2006年6月,中國國務院更把它列入第六批全國重點文物保護單位名單。

中山橋的立面,1908年建成時,由五座長方形的鋼架組成,中國大陸在兩次加固期間,將之改成五座拱形鋼架,遠觀宛若遊龍,極具動感,充滿韻律。

逰畢中山橋,司機載我們到一家西餐廳午餐。剛入座,就聞到一股濃烈的煙味,我肺部頓感不適。那是一位中年男士在吞雲吐霧。此時我不斷糾結該不該上前去請他息煙。終於忍耐不住,便鼓足勇氣走到他的桌前,禮貌地說:「同志,不好意思,我對香煙過敏,肺部有點兒痛,能不能請您停止抽煙?」

我的請求其實於法無據,因為大陸當年還沒有制定有關公共場所禁煙的法規。但幸運的是,他微笑點頭,隨即把手中的香煙熄滅,沒有惱怒。一場我原以為會產生嚴重摩擦的事故,總算圓滿收場。我心存感激,向他真誠一鞠躬,然後回座和朋友用餐。

離開餐廳,我漫步哼歌。朋友問我何事快樂?我便將剛才的情形詳加解說。我告訴他,我此刻的心境可以用南宋詩人陸遊《遊山西村》中的一個詩句來形容,而這個詩句,他們國家的國務卿希拉蕊•柯林頓在2010年5月22日上海世博會美國館招待會上致辭時,曾經引用過,那就是“After endless mountains and rivers that leave doubt whether there is a path out,suddenly one encounters the shade of a willow,bright flowers and a lovely village. ” (山窮水復疑無路,柳暗花明又一村)意即英文的“Every cloud has a silver lining”(烏雲裡總有一線銀光)。我說,我從那位先生的煙霧裡看到,大陸人的總體精神文明素質遲早會像陽光一樣,從煙霧冒出,釋放金輝,令人驚豔,一如「最美的台灣人」(大陸人讚揚台灣百姓的用語)。

沒有想到,我這位美國朋友居然從中山橋獲得靈感,回應說:「孫中山先生是你們台灣海峽兩岸人民都尊敬的偉人;你看,蘭州市有歷史悠久的中山橋,台北市有非常宏偉的國父紀念館,北京市天安門廣場每逢十月一日中華人民共和國國慶,又都會高掛孫中山先生的畫像。你們何不考慮建一座中山橋,跨越台灣海峽,連接兩岸?那會是一座多麼壯觀而又有歷史意義的橋樑!」

我說:「您的主意很好,應該由你們政府委託雷神和洛克希德馬丁這兩家公司來承建,建成之日再請希拉蕊•柯林頓來吟誦柳暗花明又一村。」他問我:「為甚麼是這兩家公司?」我說:「您懂的!」他說:「如果是這樣,他們還能賺甚麼軍火錢?」我說:「他們建這麼一座和平之橋,不也一樣可以大賺特賺?賺造橋費,還有過橋費,就讓他們賺它個盆滿缽滿;造橋費、過橋費都由我們海峽兩岸的百姓來支付。為了和平,我們不會為錢心痛。」他聽罷,一再點頭,還說,他回到美國後,要去遊說國會議員,玉成此事。

我的美國朋友和我的想法不免有些天真。但無論如何,我們都真誠期盼,海峽兩岸柳暗花明的一天早點兒到來,而兩岸人民的交往,也能夠儘快達到陸遊在《遊山西村》中所說「拄杖無時夜叩門」的境界。(趙福粦/退休律師)

