以「兵役檢驗機」自稱的藝人謝和弦，近日，引用了英國左翼作家喬治·歐威爾（George Orwell）的名言，「所有的戰爭宣傳，所有的叫囂、謊言和仇恨，都來自那些不上戰場的人」，並於PO文時，特別標註了林昶佐、林飛帆、連勝文、蔣萬安等4人，甚且，還請他們自行洽詢「國軍人才招募中心」索取簡章，或電洽0800-000-050免付費招募專線。暗指林昶佐、林飛帆、連勝文、蔣萬安未曾服過兵役。

俄羅斯興兵烏克蘭，全球都為之揪心、祈禱。無論林昶佐、林飛帆、連勝文、蔣萬安當年「曾否服過兵役」，事實皆與喬治·歐威爾強調的「不上戰場」幾無相關。

基此，當年「噴屎、噴尿」沒當兵的林昶佐，只需證明「現在的林昶佐」，絕對「不打嘴炮」，一定誓死捍衛台灣、為台灣上戰場，如此，喬治·歐威爾的那一句「所有的戰爭宣傳，所有的叫囂、謊言和仇恨，都來自那些不上戰場的人」，就不會與林昶佐畫上等號。

至於直接跑到莫斯科駐台北代表處抗議，高喊「此刻我們都是烏克蘭人」的林飛帆，則被媒體評為：一個以「鍵盤參戰」，令「民眾疲乏」的「話術型政客」！當然，也有人認為這是林飛帆「為自己雪恥」的絕佳機會。理由是，烏克蘭已經決定要建立一支「烏克蘭領土防衛國際戰隊」，戰隊成員皆是來自世界各地的「外籍志願軍」。林飛帆只要趕快報名參加，實現抗俄保烏的夢想即可。

相對地，蔣萬安說當年雖因為身體之故，服的是補充兵役，但他堅決「反戰、要和平」，且當國家面臨危難時，「自己一定會挺身而出，捍衛國家安全，盡我身為國民的義務」。而連勝文的表述則是：「透過國際救援組織對烏克蘭無辜受害民眾實行人道救援，甚至，也應考慮接濟烏克蘭難民，同時，立即對在台烏克蘭僑民伸出援手。」的確，透過實際行動比只出一張嘴好多了！

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