因應烏克蘭危機，美國總統拜登特使團突襲式訪台。可惜，一行人除了給台灣精神喊話、打打氣外，也未趁機對兩岸形勢作出嚴正宣示，還讓國人看到藍綠兩黨爭相蹭美、自主格局全失的醜態。尤以國民黨竟對爭取到會見美方代表沾沾自喜，卻無法藉機提出翻轉民進黨仇中傾美的和平框架，可嘆。

誠然，如能趁拜登特使團來台之際，透過會談形式表達國民黨對烏克蘭危機的憂心，實為大黨所應為。但綜觀會見一事先後，國民黨先是在如何搭橋會見一事上強調非靠政府，而是透過自有管道，未免枝微末節。從會後新聞稿來看，竟只提及老生常談的和平、自主國防，試問與民進黨主張何異？難道國民黨是因為不能只有民進黨被會見，故才爭取會見？

國民黨不見便罷，倘若要見，至少也應積極呼籲美國對烏克蘭作出更多的軍事協防，而非讓烏克蘭總統天天抱怨「被放棄」，並主動拋出若美方軍事協防烏克蘭，國民黨願意呼籲朝野共同支持軍援美方行動所需物資與後勤人力。而不是跟民進黨幾乎相同的主張，例如譴責俄國、要求停戰等對烏克蘭毫無實質助益的空話。

再者，會見完美方，黨主席朱立倫更應修書一封，向對岸總書記習近平提出建議，國、共兩黨應互相發表立場與主張相近的和平宣言，內容應提及烏克蘭主權遭外部勢力分裂、反對任何破壞兩岸主權被外部勢力干涉的行為，以示國民黨與美國就烏克蘭問題立場相近，但在維護國家主權統一的立場上，則不容含糊。

國民黨輸怕了不打緊，如果怕到連會見美方都不敢大膽式的建議、深怕黨主席訪美生變，更在國、共兩黨就兩岸關係推動上畏畏縮縮，只會是豬八戒照鏡子，裡外不是人，最後空手而歸。

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