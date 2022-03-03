高雄鹽埕區城中城大火造成嚴重死傷，為防止憾事，政院今通過修法草案，要求危險大樓需設管委會。（本報資料照片）

高雄城中城大火的憾事發生，中央及地方政府才開始重新檢討老舊公寓大廈管理以及消防措施。行政院並在上週通過《公寓大廈管理條例》以及《消防法》修正草案，要求被認定有危險的公寓大廈，應限期成立管委會且推選管理負責人。另外也增訂地方政府應自行辦理或是委託專業機構，輔導協助這類建物成立管理組織，以強化共用部分修繕、維護與管理、公安檢查與消防設備檢修等管理工作。

由此觀之，政府對於居住在公寓大廈或是集合住宅的民眾居家生活公共治理，將會更大程度地仰仗由區分所有權人自行籌組的管委會，將日常共同庶務的管理及維護職責交給管委會。然而，一般民眾通常都不是對法律條文都相當熟悉的專家，管委會裡面的幹部或委員泰半也不是受過專業訓練的公務員。所以當政府將類公權力的職責交付給一般民眾與管委會，並希望民眾自己能夠自治自理的時候，就很容易在法條的解釋或規則的沿用上，出現許多模稜兩可、便宜行事的狀況。

換句話說，當政府將部分公權力轉移到管委會的身上，但在制度上卻沒有設計相對應的監督制衡，或是不適任管委的退場機制。那麼當一般住戶或民眾的權益受到侵犯，卻不知道該如何獲得及時有效的救濟管道時，政府在此時強推公寓大廈全面成立管委會，就只是挖東牆補西牆的權宜之計。

因為或許政府可以在短時間內，快速解決公寓大廈和集合住宅，在公共治理及消防法規上的明顯漏洞，可是時間一長，關於各個管委會是否都有確實按照法律規範運行，以及管委會是否可能利用資訊不對等的漏洞，造成部分住戶權益受損，政府都不可能有效掌握，長久下來就可能衍生出更多問題。

更何況許多住戶和管委會之間的紛爭衝突，其實是處於法律上的模糊地帶。舉凡公共空間的範圍認定，管委會代理權的大小和管理事務的範圍、管理費的收取及運用，全部都是由各個管委會自行決定即可。可是開會的過程是否符合程序？管委會代表的選舉過程是否程序？這背後都有很多檯面下運作的空間，只要一般民眾稍不留神，就可能權益受損。

政府美其名是想將日常庶務交由民眾自治自理，但說白了就是不想管。甚至在當前《公寓大廈管理條例》的設計和實務上，也都傾向讓各管委會有很大的「自行認定」權限。然而在很多公共事務的治理和界定上究竟合不合法？是否有與其他現行法律有所牴觸？只能靠有心又懂法的民眾自己多留意，至於那些不懂法的民眾，就只能自求多福了。相信這絕對不是政府設置管委會制度的本意。（作者為口譯工作者）

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