網路PTT版有一｢問卦｣：一畢業就遇不景氣，10年來凍薪22k，然後遇到房價暴漲，現在又遇到21世紀大戰爭，教召也都是7年級上前線，整天找7年級開刀 ，我們到底哪裡惹到你們了啊，蛤？

50歲以上民眾，大概都沒遇到上述那些問題，或許有過升學壓力、有過政治起伏，但至少沒有戰爭、沒有生命安全威脅、沒有遇到世紀大病毒、無須整天戴口罩、憋在台灣哪裡都不能去。光是60年不打仗過著太平日子，歷史上也只有｢康乾盛世｣可堪比擬。

但是，綠色政權上台，人心浮動、政治動亂、生活物資缺乏，連衛生紙、雞蛋都要搶購，雖說新冠病毒是天災，但如超前部署得當，老百姓何須為爭打疫苗折騰若此？最重要的是，過去雖然兩岸隔離，有過短暫兵燹，但大致沒有安全顧慮，馬英九時代甚至雙方來往密切，路為之塞。

曾幾何時，觀光客不來，戰鬥機來了、台海成了國際咸認最危險的區域，人心惶惶、永無寧日，二戰以來最大的戰火也開始燃燒，兩大陣營兵戎對峙，隨時牽動台海情勢，這種日子過去何曾有過？

7年級生現為國家棟樑，發出此吶喊，其他年級生更想問，這到底是誰造成的呢？

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