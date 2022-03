當地時間3月1日晚間,美國總統拜登在國會發表了他任內的首次國情咨文。在演講中,他表示普丁應當「獨自承擔」入侵烏克蘭的責任,並表示普丁「將在長時間內付出持續的高昂代價」。 拜登還感謝了歐盟國家與英國、加拿大、日本和澳大利亞等國加入到對俄羅斯 的制裁中來。

而這一次的講話,不禁讓人們想起數日之前,2月24日,拜登就俄羅斯在烏克蘭開啟軍事行動,所發表的電視講話,那番講話的措辭之嚴厲,相當罕見。

「我們保證,普丁將成為國際舞台上的『賤民』。任何支持俄羅斯對烏克蘭赤裸裸的侵略的國家都會被連累。」在拜登對普丁的決策猛烈「開火」的時候,他使用的一個詞語尤為扎眼,那就是「賤民」。

瞭解一些歷史知識的朋友,自然能夠讀出這個詞背後蘊含的「深仇大恨」。「賤民」,在中文語境中現已特指印度種姓制度中的最低階層,他們在社會、經濟、文化、宗教等方面遭受著全面的壓迫。儘管印度共和國成立後,從憲法層面禁止了種姓歧視,也對他們做了更系統的救助,但是數千年的壓迫史帶來的社會習慣還是讓賤民這個群體在今日的印度飽受欺凌。

不過,在熟悉了這個詞背後那段複雜與悲慘的歷史後,我們多多少少會對拜登使用「賤民」這種詞感到意外。不論拜登對於普丁的所作所為有著怎樣的心理活動,使用這麼一個詞終究是在外交上有所「失禮」的,更不要說扯上一個第三國的底層群體,這可能會帶來很多不必要的麻煩。

那麼問題來了,拜登到底是怎麼說的?

打開原文讀一讀拜登的話:「We will make sure that Putin will be a pariah on the international stage……」,在這裡,我們發現拜登對「賤民」的用詞是「pariah」。在一些英漢詞典中,我們的確可以發現,「pariah」這個詞條的一些釋義為「賤民(印度的最下階級)」、「(印度南部的)賤民,無種姓者」等等,在韋氏詞典的英文釋義中,也有「a member of a low caste(種姓) of southern India」,如此看來,把「pariah」解釋成「賤民」似乎並沒有錯。

但是,在詞典中,有一個定義明顯更加寬泛的解釋被忽視掉了,那就是「被社會遺棄的人」,即邊緣人群體,或者是「棄兒」的含義。牛津詞典的英文釋義也明白寫到「a person who is not acceptable to society and is avoided by everyone.」,而在大多數的英文詞典中,這條解釋被放在「賤民」的解釋之前,優先度明顯更高。

除了詞典裡的解釋,我們也能從歐美流行文化中管窺出「pariah」一詞多以何種方式在使用。1998年的美國電影《Pariah》,中文譯名就是《社會棄兒》,它揭開了了光頭黨這一亞文化群體的社會生態;而2011年的同名電影,雖被不少中文媒體譯為「賤民」,但影片著重於講述女主角接受自己同性戀身份,並與歧視進行抗爭的故事。由此看來,「pariah」一詞在更多的情況下,是以「被社會遺棄的人」這個意思在使用的,與印度已經脫離了關係。

根據《美國傳統英語詞典》(The American Heritage Dictionary)的解釋,「pariah」一詞最早來源於泰米爾語和馬拉雅拉姆語,這兩種印度南部的語言,是指當地的一個社會地位較低的種姓「Paraiyar」,該種姓的人們早期以在婚喪嫁娶和宗教儀式中從事鼓手的工作為生,有時還會做一些其他被視為「低賤」的工作。英國殖民者注意到了這一點,並於1613年的時候,將該詞引入英語,指代種姓較低的印度人。之後,這個詞的含義漸漸泛化,至19世紀時,已經開始指代一切被排斥的群體。在馬克·吐溫寫於1876年的《湯姆·索亞歷險記》中,當主角湯姆第一次見到男二號哈克貝里·費恩時,作家就使用了「pariah」一詞來形容費恩是「村中的棄兒」。

而在國際政治上,「pariah」一詞也和「state」結合起來,成為了政治術語「pariah state」,意為「被排斥、被放逐的國家」。最早關於這一概念的論文可以追溯到1997年,而在1998年出版的《企鵝國際關係詞典》(Penguin Dictionary of International Relations)中,已經收錄了「pariah state」這個詞語,來定義那些「因自身政治制度、意識形態、領導人及其行為,而遭受外交孤立和廣泛的道德譴責的國家或行為主體」。在學者們的論述中,很多國家都被冠以過這個名號,最為典型的就是實行種族隔離政策時期的南非和塔利班治下的阿富汗,冷戰期間互相被排斥的東西方陣營下的不同國家也都有過類似「殊榮」。值得一提的是,美國學者喬姆斯基(Noam Chomsky)在2003年伊拉克戰爭爆發時,還曾經認為美國也成為了一個「被排斥的國家」。而在拜登這次講話後,一些英文媒體也解讀了這個詞,而他們分析的角度正是這個政治術語。

因此,將拜登在講話中所使用的「pariah」,譯為「賤民」,是一個不妥當的翻譯,這個詞除了詞源和在歷史文獻中的一些解釋之外,可以說已經和印度,還有它的低種姓群體不再相關了。結合語境,拜登的希望,乃是普丁成為國家舞台上的「孤家寡人」,甚至「棄兒」。不過,南非學者格爾登胡伊斯(Deon Geldenhuys)曾經就「pariah state」的含義引申到:「世界上的主要大國成為不了『被放逐的國家』,因為它們無法被孤立。」所以,如果拜登想要達到他的目的,光憑一篇講話,可能還是不夠的。(作者為鳳凰網《風向》作者)

(本文來源鳳凰網《風向》,授權中時新聞網刊登)

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※