近期因為俄烏戰爭，引起台灣民眾對戰時如何保家衛國的熱烈討論，其中有些觀點直接將「服兵役」與「愛國心」這兩件事勾稽在一塊兒，並拿一些政治人物「沒有當兵」或「只當補充兵」乙事，進行揶揄嘲諷，彷彿只有紮紮實實服滿役期的男性，才是「真男人」，也才有資格「守護台灣」。

筆者認為，過於簡化的價值灌輸，很容易「傷害」或「污名化」因體位認定標準，而無法從軍或只服補充兵的病友，還可能延伸到那些選擇替代役的民眾，更嚴重的問題是誤導民眾的觀念，進而導致歧視、偏見、羞辱及言語暴力，影響國人的團結向心。

面對侵略者的威脅，台灣沒有內耗的本錢，只要有心守護台灣，願意保護這片土地與人民的同胞，都是「正港台灣人」，不該因為不能當兵、沒有當兵、只服補充兵，就被貼上不愛國的標籤，甚至遭到霸凌攻擊，我們既非當事人，亦不瞭解病情，更不是醫學專家，實在不適合單憑一張「退伍令」就草率論斷其心。

身邊有不少朋友，雖然可以正常跑步與重訓，並從事各種運動競賽，但不代表就符合入伍服役的體位判定標準，畢竟軍事訓練與一般的運動還是有「理想上」的差異性，但無法通過篩選門檻的役男，若能以其他長才或能力報效國家，也是一種愛國的表現。

筆者非常敬重守護民主自由的前線將士，因為有國軍的犧牲奉獻，我們才能擁有安居樂業的基礎，但一個國家的強盛與否，堅實的國防只是基礎，還需要「綜合國力」的整體提升，才有「本錢」與「籌碼」維持國防、抵禦外敵，而這些對於「綜合國力」有重大貢獻的政治家、企業家、科學家…等等，也有不少是「無法當兵」或「只服補充兵」的男性，難道我們的眼界就只能以狹隘的標準來論斷英雄嗎？

能夠鼓舞士氣、激憤人心的言論，才是台灣當前最需要的正能量，而試圖透過「服兵役」去論斷「愛國心」的行為，並將「未服役者」進行「污名化」的工程，在此時此刻，似乎除了製造分化與仇視外，已經無其他價值。（作者為中華人權協會策略長）

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