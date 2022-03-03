物價飛漲，上班族實質薪資又「倒退嚕」，主計總處公布去年經常性薪資，2021年全年每人每月實質經常性薪資為4萬1422元，年減0.04％，為近5年來首次出現負成長。在野黨批評蔡政府與民眾距離遙遠，蔡政府馬上啟動大內宣，聲稱任內薪資增幅高於馬政府，是這樣嗎？以為人民這麼好騙嗎？

檢視蔡政府「實質經常性薪資比一比」的內宣，兩個重點：一是105年到109年之間每月經常性薪資成長率高於97年到105年之間；另外則是最低薪資成長率亦同。這樣的數據忽略了前總統馬英九執政時期，碰到百年難得一見的金融海嘯，但除了2009年各項數據下滑外，之後都逐年成長，甚至還有2010年經濟成長率達10.76%，是二十四年來最高。

所以這就牽涉到民眾的感受問題。也許蔡政府這六年販賣「芒果乾」成功，贏得連任，但要說經濟如何一片大好，民眾雨露均霑，恐怕就言過其實。事實上，如果要進一步指出蔡政府時代薪資與所得的問題，可能要從「可支配所得差分配惡化」和「薪資分配惡化」來看。而在這兩點，蔡政府的成績其實是「更惡化」，明顯不如馬政府。

民國97年每年每人平均可支配所得為272742元，每年每人可支配所得中位數為227756元，兩者差異為 44986元，民國105年，前者為323490元，後者為276981元，兩者差異為46509元，馬政府八年間，每年上升190元。

民國109年，每年每人平均可支配所得為369742元，每年每人可支配所得中位數為320265元，兩者差異為49477元，亦即截至目前為止的蔡政府執政五年間，每年上升594元。

當平均所得增加較快，而中位數所得增加比較慢（通常中位數所得低於平均所得，表示低收入者較多），換句話說，高收入者所得增加較快，低收入者較慢，因此105到109年所得分配惡化速度超過97到105年之間的速度。

所得分配惡化可以從另外一個總體數據看出，即所得最高20%與最低20%家庭的所得倍數比：97年6.05倍；105年為6.08倍，109年為6.13倍。前8年增加0.03倍，後五年增加0.05倍，所以過去五年台灣所得分配惡化的速度是在上升的。

另外，主計總處也有公布全年總薪資平均數和中位數的差異，但是資料只有從101年開始，最新資料公布到109年：民國101年，全年總薪資總平均為55.3萬元，中位數為44.2萬元，兩者差異為11.1萬元；民國105年，前者為59.1萬元，後者為46.4萬元，兩者差異為12.7萬元，民國109年，前者為65.0萬元，後者為50.1萬元，兩者差異為14.9萬元。後四年的薪資差異擴大速度明顯高於前四年。再次證實薪資分配在惡化。

經濟學者分析，過去兩年為新冠肺炎疫情影響，傳產業很慘，資通訊及科技業反而業績暴增，也可能是高薪族變多的原因。國際研究指出，疫情造成所得分配惡化，簡言之，低薪勞工退場，高薪勞工留在職場的結果，平均薪資當然會就增加，但從另一個角度看，所得與薪資分配惡化，是不爭的事實。

事實上，蔡政府大內宣「經濟好棒棒」「薪資更多了」之後，網路上除了「1450」或綠色網軍部隊零星的聲援外，一點也激不起火花，何以如此？很簡單，當人們連蛋都買不到，小吃店的排骨飯、自助餐漲了25%以上，多數基層民眾過得苦哈哈的時候，你還在大內宣說比馬政府強？絕大多數人民的感受就不是如此了！（作者為民間經濟學者）

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