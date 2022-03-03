美國總統拜登指派的特使訪問團匆匆來去台灣，似乎安定了很多國人的心，接著前川普政府的國務卿蓬佩奧也來台，似乎更加強了美國會對我國對抗中國大陸的支持。

拜登指派的5位特使團成員都具豐富的政治資歷，且層級甚高，但每個人官銜前面都有個「前」字，至於蓬佩奧的名字更是只有和川普連在一起才有意義，蓬佩奧此行可能更多是為商業利益及募款。

對於美國種種支持烏克蘭及台灣的舉動，國人不應忘記今年年底是美國期中選舉，這對任何一位美國總統都是殘酷的考驗。而拜登上台後，聲勢就直直落，無能且無方，尤其內政不佳，無法控制通貨膨脹，供應鏈問題也無法解決，最近滿意度已猛跌至33%，逾半選民認為他太軟弱、健康堪慮且沒有充沛體力，期中選舉是他扳回一城的時機。

此時，台灣人民及領導人更必須看透迷霧，不要讓大國背後的角力誤導了台灣的長遠利益，甚至讓台灣做過河卒子。

俄羅斯總統普丁狡猾難測，但他的核心思想就是1990年代末競選時的口號「給我20年，我還給你一個強大的俄羅斯」，這個口號的確讓俄羅斯人熱血沸騰。俄羅斯在19世紀末期以前造就過雄偉帝國，後來雖然衰落，但人民的鋼鐵意志從未消失過，鴨霸和蠻橫都深植於官員及人民的血脈中。1990年代後，共產黨垮台，俄羅斯經濟也因而崩潰，普丁趁機而起，振興經濟，與外界開展貿易，至今俄羅斯的人均GDP與台灣不相上下，重工業尤其強，為世界第11大經濟體，購買力平價為世界第6大，是世界上最大的石油和天然氣輸出國。從實力看，俄羅斯打得起烏克蘭這場仗。

俄羅斯人以酗酒著名，熱愛運動的普丁在2000年推行健康生活及戒酒運動，限制酒品促銷，11點後商店不能賣酒，提高烈酒的價格，屏蔽廣告露出管道，俄羅斯人也願意遵從，酒精攝取量已從2003年的高峰驟降一半，男性平均壽命從90年代的57歲延壽至2018年的68歲，整整增加了11年。

最近報導，常看到「今日烏克蘭，明日台灣」，但台灣不是烏克蘭，台灣之於大陸，烏克蘭之於俄羅斯，是不同的「共業」。烏克蘭面積是台灣的20倍，是歐洲第2大面積的國家，人口幾乎是台灣的兩倍，俄羅斯的1/3，不像台灣和大陸的懸殊比例。

烏克蘭和俄羅斯也有著民族恩怨，烏克蘭常被俄羅斯視為次等民族，俄羅斯各種農業改革，他們首當其衝，烏克蘭曾餓死數百萬人，加上在蘇聯期間經濟也受到剝削，車諾比核電廠就在烏克蘭境內，因此給了烏克蘭親西方政客很多的操作空間。

目前反俄和親俄勢力在烏克蘭境內也互相較勁，最大反對黨「反對派綱領－為了生活」是親俄政黨聯盟，擁有44席議員，親俄派也當選過總統。最重要是烏克蘭國民所得平均只有3100美元，還處於初級社會，仍有農業社會的血氣和霸氣，願意為國一拚。台灣年輕人不管天然獨或後天獨，大部分人可能都不願意上場一戰。

台灣和中國大陸沒有明顯的恩怨情仇，在2008到2016年，大陸對台頗為友善，大陸人民認為台灣保存中華文化，是最值得觀光的景點。2010年開始實施ECFA，10年來大陸讓利台灣60億美元，台灣貿易順差約60%是靠大陸。

但近年來兩岸關係惡化，大陸國家主席習近平頻頻放出強力言論，軍機不斷擾台，讓台灣人充滿不安全感。北京其實是怕台獨勢力益發抬頭，選民應該了解，民進黨必須放棄台獨綱領，才能保有台海安全。

其次，自己國家自己救，台灣應該更充實徵兵制，每位屆齡役男，應該在軍中服兵役1年或更長，六、七、八年級生也要成為後備軍人，不能只靠買武器來防禦台灣，要防衛台灣，就要有全民皆兵的心理準備。在中國大陸民主化之前，這是台灣的共業。

（作者為資深媒體人）