一年一度的大陸人大、政協「兩會」即將在北京開幕。每年會上，政府工作報告、政協報告中有關台灣和兩岸關係的表述，向來是觀察大陸對台政策的指標。基本可以確定，今年大陸「兩會」主軸應是為中共二十大創造穩定、有利的經濟社會環境。兩岸問題並非重點，或者說急迫性沒那麼高，關心和擔憂兩岸情勢的人士，應該可以鬆一口氣。

延續和平發展的對台路線

根據大陸官員透露的消息及媒體的討論，今年聚焦三大問題：第一，是否調整成效卓著但成本高昂的「清零」策略？兩位大陸中央級衛生專家先後釋出「防疫第三條路」或「中國式病毒共存」的訊息，或意味大陸有意逐步鬆綁入境管制。第二，大陸GDP成長能否順利「保五」？央行黨委書記郭樹清坦承，今年外需、消費、投資成長預期減弱，十幾億人「飯碗」問題始終是中南海決策者最優先的事項。第三，大陸去年高壓打房、管制資本的政策是否延續？這既牽涉大陸房企金融風險，也關係到國際投資者對中國的信心。

至於烏克蘭情勢對北京外交政策、國際關係的影響，當然是今年「兩會」最受關注的議題之一，但也僅止於議論，大陸「兩會」的重點還是內部的經濟建設和社會治理。台灣或兩岸關係問題應以重申既有論述可能性較大，應不會納入重點議程。

事實上，從近期大陸「台籍」代表委員或「兩會」涉台機構的動向來看，也可以佐證，北京將在「反獨促統」既定方針下，延續和平發展、融合發展的對台路線。政協港澳台僑委員會、台盟中央在不久前舉行記者會，介紹今年「兩會」的涉台提案和建議，大部分都是保障在陸台胞權利和待遇、深化惠台措施成效、促進兩岸交流合作相關議題。

今年初大陸資深涉台學者章念馳提議訂立「統一法」，引起外界關切，若比照2004、2005年大陸制訂《反分裂法》前夕，多名人大政協公開呼籲、消息人士頻頻放出風聲的熱烈氣氛，大陸「以法促統」的步伐尚未邁開。

兩岸問題在今年大陸「兩會」不是重點，意味北京不會有意外動作，這其實是一件好事，至少釋放出3個訊號：首先，大陸對台獨、美台互動當然有危機感和焦慮感，但「法理台獨」可能性低、美國國務卿布林肯最近又向大陸外交部長王毅重申「反台獨」，說明台海情勢仍能掌控，但希望局面繼續穩住，二十大前確保不出事。

二十大重點在經濟和人事

其次，北京要想開好年底的二十大，頭等重要的就是經濟和人事，台灣相對於這兩大議題的急迫性並不高。最後，大陸未來10年對台總路線，早在2019年「習五點」就一錘定音，去年中共《建黨百年決議》又以「新時代解決台灣問題的總體方略」名詞加以概括，現階段也看不到「變」的必要性。

北京對兩岸問題不急迫，並不是指把對台政策晾到一邊，而是在目前情勢下，集中精力做好「自己的事」，也就是完善兩岸融合發展的各項配套措施。根據中新社報導，大陸政協常委、台盟副主席吳國華表示，大陸惠台政策總體上有利於兩岸交流和心靈契合，但在落實層面存在突出問題，包括地方政府執行泛泛、缺乏配套，在陸台胞反映「判決執行難、居住證網上認證難、買房貸款難」等問題，承認惠台政策落實存在「堵點」、「難點」。這些表述都說明，北京對目前兩岸融合政策的執行成效相當清醒、務實，不避諱存在的問題，而上述問題恰與台灣民眾對大陸體制、治理效能的認同息息相關，如果大陸能夠逐步落實和改善，相信不僅在大陸的台灣人更安心，也能吸引更多台灣年輕人到大陸發展、產生信任。

俄烏戰爭爆發後，台海情勢更加敏感，但大陸並不急於統一，台灣也缺乏法理台獨的民意基礎，只要雙方節制，現狀應可維持。美中關係若能保持一定的穩定，大陸落實好「操之在我」的融合政策，爭取兩岸恢復民間交流、溝通對話，兩岸問題就不會變成影響中共二十大的風險。