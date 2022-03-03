民進黨有兩個夢，一是台獨夢，二是廢核夢，台獨夢在蔡總統改打「中華民國牌」後，快要告終了；廢核夢則在蔡英文「絕不缺電」承諾聲中勉力推進，但3日全台大停電事件讓549萬戶日常生活受到影響，且傳出許多災情，有民眾困電梯中，更有因交通號誌停擺而發生車禍，民怨沸騰，廢核夢也到了夢醒時分。

台獨金孫賴清德轉向

民進黨「台獨夢」的理論，主要是建立在「台灣地位未定論」上，但這個理論早已被否認，除了綠營用來自我合理化甚至自我麻醉外，國外沒什麼人搭理，只要看看全球大部分國家及所有中大型國家都接受「一個中國」、承認「台灣是大陸的一部分」即可知。

台獨夢實現的「路徑」建立在二項基礎上：一個是認為即使台灣宣布獨立，大陸也不敢攻打台灣，另一個是美國會出兵援台、保衛台灣，所以「安啦」，但這兩大基礎全部破產。

大陸明確表達為了防台獨不放棄武力統一，「大陸不會武力犯台」是錯誤，正確說法是「台獨必武力犯台」，獨派也心知肚明。而大陸整體國力持續上升，以經濟規模而言，30年前是台灣的2倍，今天是台灣的24倍左右；中美貿易戰開打後，台灣有一派人曾認為、也希望讓大陸經濟崩盤，結果大陸經濟持續成長，美國也無法壓制住大陸的發展了。

俄烏戰爭爆發，美國口惠實不至作壁上觀，甚至事前就宣布「絕不出兵」，讓那些認為美國會出兵保台的人難以辯解，只能再三說「台灣對美國更重要」，但有重要到美國甘冒與另一核武大國兵戎相向的程度嗎？從「台獨金孫」、擔任台南市長時公開宣稱主張台灣獨立，擔任閣揆後修正說自己是「務實台獨工作者」的副總統賴清德，這次在與美國特使團會面時說「台灣已經是一個主權獨立國家，名字叫中華民國」、「沒有人會進行挑釁的動作」，顯然已不同於過往，民進黨台獨夢應該到了誠實下架，並重新審視與擘畫兩岸關係的時機了。

綠營另一個廢核神主牌，從7年前蔡英文上台就開始落實，積極推動風電、光電等綠電建設，並增加天然氣發電機組，但許多學者專家認為風險過大，勢必釀成缺電與碳排增加、空汙惡化等危機，但蔡政府不斷保證供電充裕、電價穩定，還訂出沒有路徑圖的2050年「零碳排」目標。

全台大停電戳破謊言

雖然理想豐滿，現實卻非常「骨感」，核一、二陸續除役，綠電的美麗新世界則進度緩慢，至今綠電占比只有6%，電力幾乎全部靠「燒出來」，包括煤電與天然氣機組都全力「燒好燒滿」，中南部空汙快速惡化，在地人應該非常有感，尚未迎來非核家園的美麗新世界，先被打入霧霾蔽日的地獄。缺電讓夏天備轉容量率下滑到1、2%，企業大用戶在台電「勸說」下被迫減少用電，台電不時取巧降載供電、各地大小無預警停電增加，當然，更別提幾次全台大停電。

3日的全台大停電，更充滿著現實的嘲諷；去年12月的四項公投才否決重啟核四，似乎讓蔡政府的能源政策得到民意的支持；當然，鴻海創辦人郭台銘就說今年「一定缺電」，才到3月就發生全台大停電。日前蔡英文接見工商界代表，對工商界反映缺電的憂慮才剛說「會確保穩定供電」，兩天後台電就很不爭氣地讓全台大停電，雖然官方一如過往地強調停電「與缺電無關」，但大小停電事件不斷，官員的說法民眾會相信嗎？

充裕又穩定的供電，不僅是經濟與產業發展的基礎，對民眾生活品質的影響更是巨大；在供電無虞時，無人會感覺到電的重要，但一旦缺電卻是牽連廣大，短期又立即的影響是企業生產中斷、商家無法營運、民眾生活不便，更長期的衝擊則是影響企業投資意願。所有對各國投資環境的評估，一定包括基本公共設施的好壞，供電充裕穩定則是其中最重要的項目，那些「常態性」缺電、要分區供電的地區，絕對不可能有好的經濟與產業發展。

再次的大停電、工商界持續反映的缺電憂慮，還有今年美國商會調查，有7到8成的美商擔心台灣的供電問題，而偏偏台灣就是以最耗電的半導體為最重要的產業，這又是一個「一分鐘都不能缺電」的產業（張忠謀語），能源政策當然該修正調整。

台獨夢與廢核夢，民進黨該醒醒了！