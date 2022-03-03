烏克蘭首都基輔，曾經是東斯拉夫民族與文化的共同起源。西元第9到13世紀，名為「基輔羅斯」的國家以此為首都，信仰基督東正教，創立羅斯法典；13世紀以後，被蒙古人在拔都西征時毀滅，基輔羅斯分裂成多個羅斯小國，並獨自演化出烏克蘭、俄羅斯、白俄羅斯三個分支民族和語言。不過，語言十分接近，可以互通。數百年後，俄羅斯帝國將舊基輔羅斯的版圖和民族統一；1991年蘇維埃解體，烏克蘭、俄羅斯、白羅斯又分別獨立。

前年年底，俄羅斯在聯合國大會提案，呼籲成員國立法，打擊美化納粹主義，反對任何形式的種族歧視。據了解，此舉是針對烏克蘭境內新納粹主義團體「亞速營」（Azov Battalion）民兵組織而來。此組織獲納編入烏克蘭國民衛隊，常與烏東俄羅斯人居多數的自主占領區作戰。聯合國大會表決結果以130票贊成，2票反對，51票棄權而過關。投反對票的是美國和烏克蘭，大多數歐洲國家與日本則選擇棄權。

同屬東斯拉夫民族的俄烏發生戰事，情況不明，未來不確定，全球的原物料價格劇烈波動。俄國加烏克蘭占全球小麥出口的3成，玉米出口的兩成，和向日葵油出口的8成，首當其衝。日前芝加哥小麥期貨的價格已經來到每英斗1134美元，創14年來新高；其他糧食一樣大漲。這些價格的上漲會波及飼料、肉品和雞蛋，所以未來所有與糧食相關的項目，其價格看起來會繼續往上走。

能源是俄羅斯主要的出口和經濟來源，則是另外一個受影響的項目。英國北海布崙特原油已經漲到每桶118美元，創9年新高。德國停止北溪二號油管的批准，加上西方國家對於俄羅斯的經濟抵制，使得歐洲的天然氣價格大漲。不論是原油還是天然氣，都是全球最重要的能源來源，其價格上漲會衍生到所有中下游行業。

這些事都使得原來已經日趨嚴重的通貨膨脹現象雪上加霜。新冠疫情及後續需求復甦所造成的美國塞港現象，到現在還存在。美國進出口貨運量大概1/3在洛杉磯及其附近港口，雖然情況在改善當中，但商船還是須在海上等候兩個禮拜才可輪到進港。在陸路方面，中國大陸通歐洲的中歐陸路運輸管道在新冠後運量激增，但受俄烏戰事嚴重影響，商品需要改走海運。

1星期以後，也就是3月10日，美國將公布2月的通貨膨脹數字。大家都還記得，上個月初美國公布元月通貨膨脹，年增率高達7.5%，創下40年來的新高。即將在3月10日公布2月的這個數字，會有多高呢？目前經濟學者預測的平均值是7.8%，而且這些預測模型應該還沒有把俄烏戰事考慮在內，情況不容樂觀。

物價在漲，各行各業都在漲，房價和股價也繼續在漲。根據內政部公布的房價所得比，台灣到去年第3季為止，已經連續5季超過9倍，遠超過全球公認的合理範圍3～6倍。美國的房價也還在持續上漲，納入通貨膨脹項目的房租一樣水漲船高。薪資有增加，但是比不上房價升值和通貨膨脹，一般百姓受害很深。

不過這些痛苦比起烏克蘭人民的遭遇，還是小巫見大巫。在俄烏戰爭之前，烏克蘭就已經處於一個慘烈的狀況。這個全世界土壤最肥沃的地方，也是重要工業基地，從1991年獨立以後，政治紛爭不斷，平均每人所得持續下降；依照2021年購買力平價計算，從平均每人1萬3000歐元，降到去年的1萬300歐元，是歐洲最貧窮的國家之一。

同樣這段期間，各黨各派政治人物利用共產統治解體的經濟轉型大發其財，財富分配更不平均。依據統計，最富有的10%的人財富占全部財富的比例，從1995年的54.9%上升到去年的58.9%，但較貧的50%的人口財富占總數的比例，同期從6.3%下降到5.7%。這些頂尖10%中的絕大多數具有雙重國籍，都已經逃到國外，不受戰事影響。

百姓愈清苦，政治或社會上就愈容易製造仇恨，產生極端主義。歐洲不少國家失業率高，本地民眾排斥外來移民，造就了新法西斯或新納粹主義團體的興起，使人心痛。我們只能祈願戰事早日結束，和平早日降臨，讓已經沖翻天的原物料等各種價格和緩下來，讓一般的民眾有喘息的機會，則善莫大焉。

（作者為東吳大學講座教授、前行政院政務委員）