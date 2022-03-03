短短3天內，美國總統拜登指派的「跨黨派資深代表團」和川普政府時期的國務卿蓬佩奧先後訪問台灣。從表面上看，俄烏開戰後，台灣戰略地位更顯重要，美方朝野當然要對蔡政府多加力挺，但從深層次觀察，華府兩團前後腳來訪，還帶有兩黨甚至兩派人馬為美國2024大選提前較勁的意味。

蓬佩奧訪台早有規畫，而拜登所派出的國安人士訪問團則是計畫外的臨時決定。自川普卸任後，台灣政界一直有運作蓬佩奧訪台的意願和動作，去年蓬佩奧PO出吃台灣鳳梨乾的照片就已經透露出端倪。原本外傳蓬佩奧在今年農曆新年後就開啟訪台之旅，但直到北京冬奧閉幕後一天，蔡政府才正式宣布具體時間，並由半官方色彩的遠景基金會邀請，說明蔡政府深知已被北京列入「制裁名單」的蓬佩奧之敏感性，不願正面刺激大陸。

作為2024美國總統選舉的大熱門，僅僅從卸任後減重一事就可看到蓬佩奧強烈的企圖心。此次台北行更有深諳中共的余茂春陪同，相信未來以「美中新冷戰」為主軸的2024競選政綱已呼之欲出，可以想見台灣在這份政綱中將被賦予更關鍵的戰略角色。這也是民進黨政府、綠營政界為何要全力拉抬、支持蓬佩奧的原因之一。因為對蔡政府而言，相較於拜登政府仍願意回到一中政策，甚至不時交替使用「不鼓勵、不支持、反對台獨」等曖昧措詞，蓬佩奧的主張更令民進黨安心，也更有利於民進黨對內長期執政或選舉屢戰屢勝。

如果是在「歲月靜好」的情境下，拜登完全可以對蓬佩奧的訪台行置之不理，但俄烏戰爭爆發後，台灣社會瀰漫「兩岸打起來美國不會來救」的議論。面對台灣朝野日益升高的安全疑慮，如果讓蓬佩奧專美於前，短期內會嚴重衝擊拜登政府在美台關係、乃至印太議題上的話語權，長期來看，則會讓蓬佩奧藉助此次訪台之旅高調宣示其政見，以爭取參選2024的先機。所以，拜登政府順勢做出決定，搶在蓬佩奧之前派出代表團來訪台灣。

拜登政府對這個代表團的組成也費盡心思，背後也浮現出華府建制派外交國安體系的中國政策路線之爭。首先，由美軍前參謀長聯席會議主席穆倫帶領的代表團，清一色不具現任公職身分，有意宣示美台交往仍遵守既有限度；同時，代表團成員來自兩黨，但大多認同傳統建制派的外交路線，即便主張遏制中國，也是站在理性、務實角度思考。這與拜登最新一份國情咨文上「俄羅斯是敵人、中國是對手」的思路一致。

反觀蓬佩奧身後的策士余茂春，在華府戰略圈屬於「半路出家」人士，加上蓬佩奧任內對台灣「不再是中國一部分」等表態已經逾越美國傳統外交分寸，也說明美國2024大選除了有「川粉復仇之戰」的意味之外，還將出現建制派內部主流與非主流的路線之爭。

巧合的是，台灣2024總統熱門人選賴清德，也在美方會見場合上喊出「台灣是一個主權獨立國家，名字叫中華民國」，與蔡總統只談美台關係、不談兩岸定位的基調迥異。這句話雖然符合民進黨黨綱，卻完全不容於美國一中政策和大陸一中原則，但不排除蓬佩奧可能在這個問題上鬆口。

換言之，美台2024總統大選的連動效應已經出現，假如選後出現「美蓬台賴」的格局，那將是兩岸分治70多年來的最大危機。

（作者為智庫研究員）