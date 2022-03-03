3月3日一早，各地傳來停電的消息，許多人上班到一半突然漆黑一片、網路掛掉、受困電梯、馬路上紅綠燈故障，全台哀鴻遍野。停電戶數549萬戶，占全台家戶數900萬戶的6成。換言之，超過一半的家戶都受到停電的衝擊。

去年513大停電造成415萬戶大停電，517造成200萬戶大停電，這次大停電情況更為嚴重。此外，包括桃園、台南、高雄和屏東等多個縣市因台電供電設備損壞等理由導致無水可用，停電又停水的狀況引爆民怨狂飆。

根據經濟部長王美花解釋，停電的主要原因是高雄興達電廠開關站發生事故，影響到龍崎變電所運作，進而影響到南部整個電廠，才會造成南部電廠大停電；一如既往，王美花強調，此次停電事故與缺電無關。不過，除了高雄和屏東之外，基隆、台中、南投、宜蘭、新竹、花蓮、新北和台北等幾乎全台各縣都傳出停電，因此並不是僅有南部停電。

蔡總統才剛剛在1日接見八大工商團體理事長時表示，政府會提出多項措施，維持供電穩定。不料當天下午竹科就發生跳電事故，部分廠區空調停擺、人員暫時疏散，而台積電、聯電和力積電等半導體廠的晶圓生產更因瞬間壓降，必須經過一段時間調整才能恢復正常生產。總統的保證竟然幾個小時後就破功，以後誰還敢相信政府的承諾？而當時台電解釋，竹科跳電的原因是某科技廠區內的主變壓器跳脫所致，仍然不是缺電的問題。

其實不論台灣發生過多少次跳電、停電，大家都知道絕對不會從王美花或是蔡英文的嘴巴裡聽到「缺電」這兩個字，問題是全台大停電的時間一直提前，2017年是815，2021年是513、517，今年是303，顯示台灣缺電的威脅已如影隨形。

電力為工業之母，也是社會各個部門正常運作的基礎，動輒跳電、停電，不只影響民生和經濟，更已成了國安議題。

3日全台大停電，許多人第一時間浮上心頭的想法就是「難道老共打過來了嗎？」不要怪民眾太敏感，近日俄羅斯與烏克蘭戰事不斷升溫，台海安危本來就已經引發不少人擔憂，一早就全台停電，又怎能不令人有所聯想？！更何況這樣的擔憂也不是全然沒有道理。

民進黨政府整天嚷嚷著要抗中保台，但是沒發生什麼大事也會經常跳電、停電，到處停擺、人心浮動，如此脆弱且不穩定的供電，不用對岸打過來，單單一個電力問題台灣就可以搞死自己。

這2年來，蔡政府不斷宣傳台商大量回流，投資迭創新高云云，但是從美商、歐商到台商，企業界不斷提醒政府電力不夠、不穩，能源政策必須調整，但從蔡英文以降，政府高層沒有一個人願意面對問題，執行層級又不敢說真話，上下交相賊的結果讓台灣缺電的問題越來越嚴重。

現在才3月就發生全台大停電，無法想像真正進入夏天的用電高峰期，缺電的問題會有多恐怖！蔡英文醒醒吧！台灣缺電的事實已擺在眼前，繼續自欺欺人，蔡英文就是把台灣帶入民生不便、經濟不利、社會不安的罪人。

（作者為資深媒體人）