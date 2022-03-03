3日上午9時剛過，高雄興達電廠開關場突然發生事故，廠區內部電力無法外送，導致所有燃煤與燃氣共9部機組同時跳機。由於電力供給瞬間失衡，連帶造成位於台南的龍崎超高壓變電所緊接著跳脫。

由於該變電所負責南部地區整體輸配電，一旦跳脫，輸配電功能立即喪失，進一步造成南部所有發電機組自動啟動保護機制而切離電網，受此影響的電廠除了興達之外，還包括核三、南部火力、大林等電廠共10部機組。

南部地區電力歸零後，不僅原來的南電北送無以為繼，也同時造成中、北部電廠負載暴增，各地區電驛為防超載也接著跳脫自保，最終造成全台再度出現大停電，距離513大停電不到1年。

本次大停電類似去年的513事故，肇因都與興達電廠有關，只是此次因龍崎超高壓變電所也故障跳脫，跳機機組數量因而遠高於513事故時的4部機組，修復時間預期也因此更久。

台電在事故後的新聞稿中提及大停電當時的電力備轉容量率達24.61%，換言之，備轉容量高達707萬瓩以上，興達電廠9部機組的裝置容量則是433萬瓩，即使事故發生時，興達的所有機組都是全功率發電，備轉容量應可充分滿足需求。除非，台電所稱的24.61%備轉容量率根本不實！

近年來，台電為了提高每日電力的備轉容量率，都先將前一日的太陽光電與風電尖峰出力納入淨尖峰發電能力的計算中，考量瞬時尖峰負載逐年上升的現實，此舉可以在不新增機組的情況下，變相提高備轉容量率。後果就是帳面數字很漂亮，但嚴重跳電一旦發生，真正可用的機組容量根本不足。

舉例而言，過去1周的太陽光電尖峰發電都達淨尖峰負載的15%以上，因此前述的當日備轉容量率扣除光電的貢獻後，僅剩的可調度機組容量其實不到276萬瓩，因此興達的433萬瓩供電容量歸零，加上南部其他3座電廠的電力也一併瞬間消失後，台電已無計可施，只能坐視全台陷入停電夢魘。

大停電過後，經濟部與台電可能又有一連串的檢討與懲處；然而，現行的能源政策不重新檢討，再多的檢討也無濟於事，更難以保證同樣的事故日後不會發生。我國目前的供電難題在於核電即將全數退場、氣電苦於三接工程延遲、煤電必須大幅減量，巧婦難為無米之炊的窘境下，台電除了美化數據外，真的別無他法。

政府必須誠實面對缺電的問題，空口白話式的不缺電保證已無法讓人民安心，非核家園政策儼然踢到鐵板。眼前快速務實的解方是讓除役中的3部核電機組重啟延役，運轉中的另外3部機組也一併進行延役，先維持穩定的基載電力，再來思考擴充再生能源與燃氣電力。否則，大停電事故在未來不但止不住，還可能變本加厲，不但企業無法承受，一般民眾也絕對難以容忍。蔡政府唯有痛定思痛、虛心檢討、務實修正能源政策才是正道。

（作者為國立清華大學工程與系統科學系教授）