在最近的俄烏戰事中，烏克蘭像是毫無還手之力，但你可知，在蘇聯解體時，烏克蘭可是擁有一個夢幻般的開局。

1991年獨立時，烏克蘭全國識字率99.7%，在當時位於全球教育水平第四。

此外還繼承了一大堆蘇聯的高精尖工廠，造出了全球最大運輸機「安-255」的安東諾夫設計局；全歐洲最大的造船廠，生產過中國「遼寧號」航空母艦前身「瓦良格號」的尼古拉耶夫造船廠，除此以外，它還直接繼承了蘇聯數十萬軍隊，以及極具威脅力的上千件核武器。

但很可惜，在1994年後，烏克蘭擁有的核武都被一系列協議而被廢除乾淨。

在2019年末在烏克蘭的旅途中，我找到了他們廢棄核武後遺留下來的戰略導彈基地博物館。在這裡除了可以參觀核彈發射井，還能深入參觀神秘的地下發射控制室。

基地裡地面擺放了各種被廢棄的軍事裝備。其中最引人注目的莫過於一枚曾令西方世界聞風喪膽的「撒旦SS-18」洲際導彈。可裝載相當於1600倍廣島原子彈威力的核彈。

帶領參觀的軍人大叔告訴我，這枚巨無霸至今仍是人類研發的最大的戰略導彈，能飛15000公里，可攜帶10個分佈式核彈頭，由於彈頭眾多，更容易飽和敵人的導彈攔截系統，而且，從蘇聯起飛後，最快45分鐘即可直達美國，只要8個滿載核彈的SS-18即可把美國本土變為焦土。

放置於SS-18旁邊的大型核彈頭。（作者提供）

在核彈附近，還保留著一個洲際導彈發射井。

據說當時烏克蘭共銷毀了174個導彈發射井，不是炸毀就是用水泥填埋，而這口發射井由於用於參觀用途，所以只用水泥澆灌了2/3。

井裡裝的是SS-24「手術刀」洲際彈道導彈，可飛10000公里，並能攜帶10枚當量在10萬TNT級的核彈頭，這些彈頭是能夠進行分導制導的，還能夠進行末端機動，躲避反導系統的攻擊。

重達120噸的井蓋，只用8秒即可打開。

除了這些核裝備，這裡最吸引人的莫過於通過購買相當於50RMB的電梯票，即可參觀位於地下45米深的核彈發射室。

地下核彈發射室的入口。（作者提供）

地下共有12層，其中10層為設備層，11層為指揮室，12層為休息層，其中包含一套完整的生命維持系統，軍人可在這裡生存長達45天。

地下的空氣循環設備、電梯、控制台都基本完好，一開啟就可以正常運轉起來。

軍人大叔帶著我們來到位於核心部位的核彈發射控制台，在這裡可以控制基地內的10個導彈井的發射。

除了參觀外，他還讓我體驗了一把「親手」發射核彈，正常來說發射需要有兩個條件，第一是收到來自莫斯科的發射信號，其次是需要兩個人在各自操作台使用鑰匙解除機器的發射限制，然後同時按下發射按鈕。

其中一個發射員的控制台，右邊為鑰匙孔，左邊蓋子裡灰色鍵為發射按鈕。

當我和另一個遊客同時按下發射按鈕後，室內響起了一陣連續的警報聲，燈光也變得不斷閃爍。

軍人大叔像背台詞一樣地大喊一句「導彈已發射，目標華盛頓」。

地面上分佈著很多可供參觀的棄置裝備，有各種彈頭、大炮、坦克、裝甲車、戰鬥機、發動機等，它們無不銹跡斑斑，顯得無比疲憊，而且都沒人看守，遊客可以隨意捉摸、攀爬。

甚至我還差點在基地上放起了無人機，在起飛發出一陣聲響後才被在遠處的工作人員喝止。

參觀過程中，我看到被隨意扔置在草叢中的彈頭、不明型號戰鬥機、米-8T直升機和它可裝載的彈藥、擱置在地上的各種導彈、運輸洲際導彈的大卡車、被切割展示的發動機內部。

被隨意扔置在草叢中的彈頭。（作者提供）

不明型號戰鬥機。（作者提供）

米-8T直升機和它可裝載的彈藥。（作者提供）

擱置在地上的各種導彈。（作者提供）

被切割展示的發動機內部。（作者提供）

要知道，這眾多的武器裝備群都只是結果，而它們背後是一套完整且壁壘極高的軍事工業體系。

烏克蘭的這些實力都因為想接近西方而間接被瓦解了，如今只剩這些鏽跡斑斑的破銅爛鐵供人參觀，而且當時還是美國建議烏克蘭將這個基地改成博物館，曾讓俄羅斯大為惱火，畢竟基地的完好程度很高，對瞭解俄羅斯現有戰略導彈部隊的內部情況等仍具有重要價值。

在烏克蘭旅行是一段特別的經歷，當時還差點想去盧甘斯克和頓涅茨克看一下，但礙於距離與安全問題放棄了，現在回想感到非常可惜，而萬萬沒想到的是，在三年前還看起來好像有希望加入歐盟的烏克蘭，在三年後的今天，竟然淪為一個戰場。

烏克蘭小鄉村。（作者提供）

在烏克蘭的時候，很大的感受就是他們的基礎設施都非常老舊，幾乎沒有什麼新房子，但是在這種老舊的背後，亦有一種已經形成的生活風雅，會讓人覺得，他們是有繼承自蘇聯的底蘊，以及生活遺風的。

切爾諾夫策，整個城市非常古典。（作者提供）

愛情隧道與帶作者一同遊覽的小哥，他當時在努力學習英語與編程，很想到中國來做英語老師。（作者提供）

在Uman城遇到大型猶太人集會，在這個城市有他們先人的一個墓，他們每年都會從以色列過來參加聚會，但是當地人和他們的關係好像不太好，專門給他們劃定了一個活動街區，而街區內的當地人商販都用鐵絲網做了格擋。

在Uman城遇到的大型猶太人集會。（作者提供）

在Uman城遇到的大型猶太人集會。（作者提供）

敖德薩歌劇院，用的是與維也納歌劇院一樣德圖紙，幾乎每晚有演出，演出的票價很便宜，基本能作為茶餘飯後的好去處，還能見到零星的華人留學生觀演。

敖德薩歌劇院。（作者提供）

敖德薩歌劇院。（作者提供）

也許世界是否和平我們還尚且不能掌控，但平靜的太陽總會每天升起。（李景東）

（本文來源：環行星球公眾號）