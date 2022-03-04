1945年5月，正當美軍對日本及台灣執行地毯式轟炸、摧毁各種工業以及基礎設施的時候，遠在數千公里外的加州蒙特利陸軍戰地民政訓練中心，正積極地訓練戰後占領亞洲的軍事民政人員。美軍似乎已經胸有成竹、勝券在握；也了解戰後重建將是一項極為龐大的任務。

此時此刻在美軍的規畫中，在東北亞，日本本土將是占領重點；所以計畫巨細靡遺：大至代擬憲法，小到何時、何地可以掛日本國旗都有規定。至於韓國，雖然和日本列在同一個本土作戰計畫中（Operation Blacklist），但是，美軍從上到下對它都很陌生，認為只是一個邊陲、附帶的占領，並不在特別的規畫中，所以連隨軍同譯人員都沒有規畫。甚至連南北韓以北緯38度為占領分界線，也是在臨行前和蘇聯匆匆畫定。

此時，41歲的艾文思少校正在此中心接受訓練。來此之前，這批約2000名的學員們，已經在維吉尼亞大學接受了6周有關軍政府（Military Government）設立的速成班；其後，又在芝加哥大學接受27周有關國際政治、經濟、法律等知識的課程。期間，連續半年，他們每天都要接受3小時的日語訓練。因而這項計畫可説是，專門針對成立日本占領軍政府而設立的。艾文思在受審時也提到：他一直以為自己會參加占領日本的任務，但是最終，他卻是少數幾位臨時奉命加入陸軍福爾摩沙聯絡組的學員。

美軍占領日本7年期間，凡慶典或港口迎接遣返日軍以及日僑歸國時，都要事先得到占領軍軍政府批准，才能懸掛日本國旗。在這則1946年10月10日的公文中：批准了日本政府所要求於1946年10月17日在某項慶典中，懸掛國旗。（圖片來源：NARA，作者提供）

1944-1945年，美軍極積訓練軍政人員：教導他們如何在日本成立佔領軍政府。學習日文更是基本要求。（圖片來源：NARA，作者提供）

訓練中有教導學員們辨識日人日常食用的蔬菜。很多美軍都是第一次看到大、小白蘿蔔。（圖片來源：NARA，作者提供）

在蒙特利的行前訓練中，也特別由華裔教授教導簡單的中文。（圖片來源：NARA，作者提供）

學員們正努力學習如何當一名統治者。（圖片來源：NARA，作者提供）

二戰末期，美軍徵召的軍政府民政人員，在社會上都有一些相關的經驗，但並不是術有專精的專家。然而，戰後他們被派到各國以後，就必須在相關國家（日、韓、德、義等）設立軍政府。並以專家的身分指導各國重建。因而，他們在加州蒙特利（CASA）受訓期間，當局曾安排他們到舊金山附近的工廠去參觀；了解實際作業的情形。這張照片是他們參觀一家輕工業用品生產的工廠。（圖片來源：NARA，作者提供）

學習如何管理大規模的戰地民衆膳食中心。（圖片來源：NARA，作者提供）

台北，投降前的經濟會議

1945年8月11日，日本投降前數日，台灣軍司令部忽然召集10名學識、經驗豐富的學者開會。這項臨時召開的緊急會議，是由軍部主管台灣經濟規畫、管制的原田佐少佐來主持；同時，鈴木源吾教授也是與會者之一。會中討論的主題是：台灣所面臨的緊急經濟問題。此時，日本敗象早已越來越明顯；島上軍民每日過著今日不知明日命運的日子。不過「即將敗戰」的消息，在當時仍是極機密，因而與會者並不理解會議真正之目的。

這個時候，台灣的民生已經相當的困難；主要是吃不飽。一方面，大量的徵兵造成了農村勞動力的缺乏，另一方面，由於對外海運被盟軍所切斷，農業生產所仰賴的日本肥料，已經無法進口。這兩者對農作物的產量，有著極大的影響。同時受到轟炸以及海空運封鎖的影響，各項工業生產幾乎停頓。

投降前夕，台灣民生極為困苦

日據時期，平均台灣每年稻米生產量的30%（44.5萬噸）要運到日本，同時自東南亞進口1.8%較便宜的稻米；形成日本本土居民人均攝取熱量，要高於（約是30%）台灣的居民。而台灣農村土地又大多掌握在日人及地主手中；因而佃農收入微薄，生活困苦，家中陳設極為簡單，屋中地板也多為泥土。（照片來源：農復會檔案，作者提供）

二戰爭末期，台灣採取食物配給制。這個時候，一般百姓所能分到的糧食已經低於最低需要量（1500卡），甚至連軍人都吃不飽了。反倒是農民，因為可以偷藏自產的糧食，所以情況稍微好一點。城市居民不但買不到糧食，日常用品供應也非常的匱乏。從下圖所示台灣人民在1945年每日所獲取的熱量、蛋白質、以及維生素，可以看出當時一般人民的生活處於飢餓邊緣；當年台灣人民每日吸取的熱量只有1277卡，低於最低需求的1500卡；不過光復後第二年，由於擺脫了供應日本的包袱，加上得天獨厚的氣候以及勤奮的農民，農業生產迅速恢復。1946年，人均熱量立刻達到1748卡（+42%）；初步脫離了飢餓線，並且逐年改善。

（圖表：作者提供）

（圖表：作者提供）

（圖表：作者提供）

（圖表：作者提供）

由於受到盟軍大規模的轟炸，1945年日本投降前，台灣的工、農生產能量，已經遠低於1937年的水準。下表就是以1937年為準（100%），1945年到1949年台灣的各項生產指標。

1945年，日本投降的那一年，台灣稻米生產只有1937年的43%，電力23%，而肥料最慘，只剩下了1%了。經過戰後數年的復建，到了1949年，農業和電力已經回復到戰前1937年的水準。1950年，稻米已經有小量出口（2.3萬公噸）。至於工業方面，由於缺乏購買復建器材的外匯，整體而言，回復得比較慢。

（圖表：作者提供）