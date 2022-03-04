2022年春天，北京冬奧會剛剛閉幕，各國還沉浸在奧運健兒的奮勇拚搏畫面，俄烏衝突卻逆轉直下。2月21日，俄羅斯宣佈承認烏克蘭東部兩州的獨立，2月24日，俄羅斯對烏克蘭展開大規模軍事行動，俄烏戰爭終於如美國北約所願一觸而發。

俄烏戰事依然繼續，影響卻已經凸顯。全球市場的動盪，大宗商品價格的攀升，而新冠疫情膠著下的全球經濟前景再添不確定性，更無寧說已有數十萬烏克蘭平民淪落為難民。海峽兩岸人民，遠觀阿富汗、敘利亞、利比亞等戰事，近觀烏克蘭戰事，都在反思。此時，和平更顯彌足珍貴。

民進黨政府面對烏克蘭戰事向外表示，台灣不是烏克蘭，言下之意，台灣對於美西方的重要性遠大於烏克蘭，因此，烏克蘭戰事美西方不入場，但未來如果海峽兩岸發生統一戰事，美日西方必定會來援救，民進黨以此為自己堅持「抗中倚美」打氣。

好一個，「台灣不是烏克蘭」！

沒錯，台灣不是烏克蘭。因為，台灣它就不是一個獨立的國家，而是中國領土的一部分。1971年10月25日，「聯合國2758號決議」就明確規定，「中華人民共和國政府的代表是中國在聯合國組織的唯一合法代表，中華人民共和國是安全理事會五個常任理事國之一」。這也表明，拋開歷史不說，二戰後的國際秩序裡，台灣地區從來不是一個獨立的主權國家。

我們再看提供台灣「堅如磐石」支持的國家——美國，它在與中國大陸建交的三個聯合公報中，都明確台灣就是中國的一部分。1979年1月1日，中美建交公報中，美方明確聲明「美利堅合眾國政府承認中國的立場，即只有一個中國，台灣是中國的一部分。」無論美方如何搗亂，白紙黑字，台灣與大陸同屬中國，而中華人民共和國是代表全體中國的唯一合法政府。

另一方面，自1991年8月21日開始，烏克蘭是一個完完全全的主權獨立國家，而且它還與世界上近180個國家建交。毋庸置疑，台灣與烏克蘭當然不一樣。

誠然，台灣地區人民秉承了中華民族的優良傳統，勤勞努力，生活越來越美好。尤其是，九十年代以來海峽兩岸的交往，為兩岸人民帶來了巨大的和平紅利。

然而，所有這一切，都依賴一個前提，即海峽兩岸的和平。但是，處於分離狀態的海峽兩岸長期以來被美西方所利用、所操控。這種分離，伴隨著「倚美謀獨」民進黨的連續執政，兩岸人民的美好生活隨時都有可能嘎然而止，而台海更被稱為「世界最危險地方」。民進黨「倚美謀獨」及「抗中」「去中國化」的一系列操作，為海峽兩岸的和平帶來巨大的隱患。

這次烏克蘭戰事，更向世界展示了美國對棋子用後即棄的唯我獨尊、唯美利益至上的嘴臉。無論未來戰事如何結束，烏克蘭已經回不到過去，烏克蘭歷史將改寫，烏克蘭人民必將遭受巨大的損失。而烏克蘭戰事的最大贏家，卻是美國。面對烏克蘭在哭泣，美西方何在？除了繼續火上加油，還是火上加油。

有鑒於此，我們海峽兩岸的領導人及普羅大眾，應該摒棄前嫌，盡快坐下來討論中華民族的未來，擘畫中華民族的再次崛起，並見證中華民族再次復興的偉大榮光。

台灣不是烏克蘭，我們中華民族不要再次成為美國的棋子，也不要再經歷抗戰勝利後的那樣內戰，更不要生靈塗炭，民不聊生。讓勤勞努力的海峽兩岸人民能夠守護好我們美好的家園及豐腴的生活。

歷史已經證明，並將再次證明，美國，不會給我們安全，更不會給我們帶來和平與尊嚴。（郭建偉/復旦大學博士、江南大學金融系教授）