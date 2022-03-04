俄烏開戰，台灣應否恢復徵兵制引發熱議，我國戰鬥部隊人力不足問題嚴重，國防部長邱國正終於鬆口表示，不排斥恢復徵兵制。兩岸兵凶戰危，現行四個月軍事訓練役確實需要檢討。

綜觀世界各國的役期長短，南韓面對北韓試射導彈的軍事威脅，南韓義務役服役時間為18至23個月﹔新加坡面臨相對大國馬來西亞，國民服役2年，以色列緊鄰阿拉伯世界的虎視眈眈，全民皆兵，男性服兵役3年，女性2年。反觀我國「軍事訓練役」役期僅4個月，役期還可以折抵軍訓課，再加上放假天數，其實軍事訓練時數不到3個月，能否訓練成為合格的戰士，的確是個大問號。

根據網路民調顯示，在1.8萬人參與的投票中，有48.7％民眾認為國內徵兵應改為2年，27.6%民眾認為應改為1年；僅有6.7％民眾願意維持現狀，而且有超過66.5%的民眾對台灣目前的軍事防衛能力表達不太有信心，甚至完全沒信心。

蔡政府走「抗中保台」路線，操控中共軍事威脅升高的論述，拼命花大錢買武器，卻不願得罪年輕人，繼續維持有如救國團「暑期戰鬥營」的4個月軍事訓練役，難道台灣人不為自己而戰，卻寄託美國會派軍隊保護台灣嗎？還是單靠掃把與鍵盤就能抗敵？

不想變成下個烏克蘭，又不恢復徵兵制，真是心存僥倖，粉飾太平。

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