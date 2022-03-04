總的來講，俄羅斯發動戰爭進展並不順利，有許多值得借鑒和檢討的地方。根據克勞塞維茲戰爭目標的看法，俄羅斯的戰爭目標應有三個：佔領烏克蘭、解除烏克蘭武裝、屈服烏克蘭抵抗意志（或斬首澤連斯基）。

如果普丁權衡輕重就應該知道，最不靠譜的就是佔領烏克蘭，佔領也許沒有問題，但是佔領之後的治理才是大問題。

2月24日開戰，俄軍從3個方向進軍，看起來這些行動有兩個目標：從東面與南面佔領烏東、北面打進基輔。俄軍兵分三路固然分割了烏克蘭，但也等於自我分散兵力，陷入多個城市巷戰，再加上烏軍和民兵得到西方國家近戰武器以及情報的支援，硬是把奇襲戰惡化成為持久戰。

雖然俄軍實力碾壓烏軍，但是烏東地區部隊和北面進攻基輔部隊無法形成相互呼應的戰線；很明顯，儘管俄軍摧毀烏軍1000多個軍事目標，卻無法深入首都，烏東地區也沒有完全佔領。

在不傷害平民的前提之下，解除烏克蘭武裝比起佔領烏克蘭容易的多，但是相對應的措施卻未配合進行，例如在發起攻擊之前，早就應該實施網路攻擊與電磁攻擊，至少先切斷烏克蘭對外的聯繫，包括社群網站。獲得制電磁權之後，才能順利進行遠端精確打擊。

現在搞得烏克蘭網紅到處傳播似真似假的信息，國際間看到的盡是西方媒體和烏克蘭放出來的新聞，俄羅斯卻被社群媒體下架，幾乎聽不到俄羅斯聲音。

從摧毀1000多個軍事目標來看，可能已經耗掉不少俄軍地面的武器庫庫存，也許俄軍不願浪費彈藥而未持續空襲、定點清除烏軍殘餘的有生力量，也許俄軍過於樂觀、以為搞定頓巴斯和克里米亞一樣簡單。

如果俄軍無法獲得制網路權與制電磁權，那麼在發起攻擊之前就必須謹慎，也許當初承認盧甘斯克州和頓涅茨克州獨立就是最佳的目標，行動停在那兒就好了！

斬首行動（或逮捕澤連斯基）是個快速而有效的手段，但是配套措施也做不好。例如俄軍應把主力放在基輔，其它烏東烏南地區以少量兵力佯攻或牽制或分割烏軍，使其不能集中或增援首都。

一旦俄軍沒有在最短時間之內打進基輔並逮捕澤連斯基，就要面臨殘酷的巷戰，時間拖得越久、死傷就會越慘重、其所激起的仇恨也會越大，想要屈服烏克蘭人的抵抗意志恐怕也越困難，除非普丁想要製造恐怖的效果，但這又有違不傷害平民的初衷。

普丁向法國總統馬克宏提出停戰三條件，未來俄軍到底增兵或停戰或撤軍問題必然亂成一鍋粥，談判過程不免攪亂了戰爭目標。順便問一句：停戰條件怎麼沒有提及剛剛獨立的烏東兩國？

從最初的戰爭目標的觀點來看，俄軍幾乎無法全部達成，即便把遠東部隊調到歐洲，只是更陷入戰爭暴力的螺旋加碼裡面。也許是普丁民族主義、以及在現實上累積30年被美國及北約壓迫與欺騙的憤怒一次性爆發吧？