公投投票前，朱立倫定調國民黨立場「四個都同意」，事後有人批評此舉讓公投成為政黨對決，並且「反萊豬」跟「重啟核四」綁在一起的結果，是四個公投題目都沒有通過。

的確，把支持度「高的」跟「低的」題目綁在一起，有可能是「高的」拉抬「低的」，也可能是「低的」拖累「高的」，從結果論來看朱立倫賭輸了。但0303大停電，已經證明民進黨的能源政策是惡性循環，唯一的解方就是「核電」。

蔡英文上台後五次大停電，每次都是「意外」，什麼活動椅碰到，什麼開關場故障，為什麼馬英九八年都沒有，蔡英文六年就出現五次？ 五次的意外，就不會是意外。

現在蔡政府的能源政策，是電不夠就縮短電廠歲修時間；歲修時間減少電廠就更容易出狀況；今天連核電廠的輕油發電都納入並聯，部分電廠的運轉量超過100%，這根本就是「吃禁藥比賽跑」，能夠吃幾天？

「重啟核四」公投若通過，就能給民進黨放棄「非核家園」一個下台階，雖然核四的重啟需要一段時間，但核一、二、三的延役，卻能解台灣發電的燃眉之急。

民進黨利用媒體側翼封殺「重啟核四」，今天砸到自己的腳。而國民黨在公投的立場，至少給了台灣能源政策一個改善的機會，朱立倫的決定對得起台灣。

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