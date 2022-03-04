俄羅斯入侵烏克蘭即將十天，造成烏克蘭重大損失，近百萬烏人逃離出國而流離失所，是現代史上的人類悲劇。中共與兩國都有交情，也都有彼此依存的事實和需要，所以應在此時出面停調，阻止悲劇的惡化，並展現中共平時宣稱愛好世界和平的誠意！

中共多年來對台灣喊話，主張兩岸應加強交流，以和平對話解決彼此的分歧。但中共卻每天以炮火面向台灣，以機艦巡弋台海四週，使台灣人對中國大陸口說的和平，頗為存疑！

此次俄烏交戰，情勢緊張，使烏克蘭的囯家基建與經濟建設，都陷入巨大損害，而俄羅斯為出兵所付出的軍費，及遭受到國際制裁的損失，都是兩國難以長期承受的痛苦和負擔，尤其烏國難民狼狽逃難，及雙方因戰爭而造成了近萬人死亡，都是人間的慘劇！

俄烏戰事已造成兩國都有騎虎難下的態勢，如有雙方都能接受的調人出面，適時介入和談及調停，相信會受到交戰雙方的接受和歡迎，中共與兩國均有交情，何不適時挺身而出作為調人，解決此一燙手問題？

近日聯合國大會上，以141:5的懸殊比數譴責俄羅斯，而中共則投票棄權，顯示在俄烏兩國紛爭事件中，中共表達了中立的態度，那麼何不進一步主動介入調停，發揮中間人的影響力，促成双方早日停火，防止悲劇繼續擴大！

北京舉行冬奧時，俄國總統普丁親自應邀觀禮，並暗示在冬奧之後將對烏動手，顯示俄羅斯非常重視中共的態度，並爭取支持，更何況俄中兩國在國際間目前是相依為命的態勢。

而烏克蘭對中共而言更是重要友邦，舉凡中共的首艘航母及隨後的航母技術、軍用航空發動機，都是烏國輸出的技術，成就了中共多年成為軍事大國的美夢，而且雙方的貿易及糧食供應，中烏互相供應多年，一向關係良好，中共怎能眼看烏國慘被俄國欺凌呢？

所以中共有義務出面 ，調停俄烏兩國戰事，不僅應使交戰雙方都有台階可順勢而下，並可拉抬中共在國際間的地位，何樂不為呢？

尤其重要的是中共出面調停這場戰事，也可向台灣人民證明，中共也是愛好和平的國際成員，必將爭取到更多台灣同胞的信任，那麼距離兩岸和平對話就更近了！

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