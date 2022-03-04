源於北約東擴爭議引發的俄烏熱戰已超過1周，原本金融市場期待的速戰速決並未發生，反而戰況出現膠著。一方面，俄羅斯的軍事優勢確實在烏克蘭境內造成破壞，但另一方面，雙方代表卻又境外進行了幾輪不急不徐的談判。即使西方國家祭出所謂「金融核彈」的SWIFT禁令制裁，似乎也完全沒有影響俄羅斯的進攻步調。

創始於1973年的「環球銀行金融電信協會」（SWIFT）其實只是一種便利的全球銀行間支付系統。過去外界認為有「金融核武」的殺傷力，因為此前北韓與伊朗被制裁後，確實使兩國的跨國貿易大幅萎縮、經濟增長停滯。西方希望此禁令也能迫使俄羅斯改弦易轍，從烏克蘭撤軍。

然而，俄羅斯的反應似乎是無動於衷，仍然好整以暇地部署，對烏克蘭多面施壓，企圖使烏克蘭達到「中立化」、「去軍事化」、「去納粹化」。雖然俄羅斯的股市、匯市大跌，但在西方通膨達到數十年高點之際，手握多種能源與農產資源的俄羅斯，似乎仍老神在在。

2014年克里米亞爭議後俄羅斯也曾遭受西方制裁，不過俄羅斯並未因制裁而退縮，普丁也未因國內經濟壓力而下台。反而在面臨北約東擴的國家安全威脅之下，勵精圖治8年，謹慎理財創造財政盈餘，不斷累積外匯儲備超過6千億美元，並將大多數美元資產轉成其他非美元或實體資產，減少金融上對歐美的依賴。

反而，德國、義大利等西歐國家對俄羅斯的能源依賴居高不下，動輒超過4成。能源既是冬季供暖的剛性需求，也是工業生產的必需品。在俄烏開戰之後幾日，油價從80美元以下飆漲到超越110美元。如果只是暫時性的飆漲，各國還可以用能源儲備應急。但如果戰事延宕，油價不斷處於高位，處於供應方的俄羅斯從容不迫，反倒是苦了西歐甚至全球的消費者與生產商。對處於40年通膨高點的美國來說，民主黨政府面臨今年期中選舉的壓力不言可喻。

更何況，能源以外的穀物及食用油等價格也大漲。小麥漲到10多年新高，黃豆油、棕櫚油、玉米等聯袂飆漲。俄羅斯和烏克蘭都是全球小麥與葵花油的重要出口國，拖延的戰事使海陸空運都受到影響，通膨的苦果恐怕也將延長。

另外，俄羅斯還是鋁、鎳、鈀等重要工業金屬的主要供應國。西方的制裁固然可能讓俄羅斯外貿收益受阻，然而全球供應鏈的擾亂，更可能令各國各地出現潛在爆雷的企業。

在貨幣超發、通膨嚴重的年代，禁用SWIFT的金融牌可能效用不大。如同摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）所言，存在剛性需求的買方有很多繞過SWIFT制裁的變通方法。反倒是資源大國俄羅斯在財政盈餘、外匯儲備豐富的充分準備下，占盡賣方市場的優勢，正在好整以暇地以「資源牌」應對西方的「金融牌」。

因此，以歐洲人民和平為念、以全球百姓經濟福祉為念的決策者，是不是應該溯本正源，放棄北約軍事擴張的野心？前蘇聯時代的「華沙公約組織」既不復存，北約的軍事同盟擴張真有其必要？何況近代俄國兩次遭法國與德國打入莫斯科的歷史恥辱猶在，俄羅斯所關注的國安威脅也並非空穴來風。

以歷史為鑑，靠制裁手段達到外交與政治目標的效果有限。在通膨年代對資源大國的制裁，更形同將全球人民綁在火藥桶上。和平既是眾人之所願，放棄北約軍事聯盟擴張的這個導火線，是否才是真正化解心結、停止戰火的良方呢？（作者為香港中文大學金融系副教授）