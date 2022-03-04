香港疫情呈現指數型爆發，確診人數幾乎每天創新高，3月2日單日確診人數竟然突破5.5萬人，實在驚人。

香港在2021年4月結束第4波疫情後，有很長的時間沒有本土病例，然而，今年1月，香港爆發了新一波的疫情，這個第5波新冠疫情來得又猛又急，確診病例數從起初的幾十個不斷攀升，2月9日首度突破千例、達到1161宗，是香港疫情爆發2年來的單日新高。

香港、越南確診猛爆

接下來，確診病例數更是以不可思議的速度向上激增：25日新增確診病例首度破萬，來到10010例，2天後新增確診逾2.6萬例，這不但是香港首度突破2萬例，且累計確診數超過11萬人，已超越新冠疫情最早出現的大陸總確診數（10.8萬人）；僅僅1天後、28日香港新增超過3.4萬個確診病例，再創單日新高；3月2日新增超過5.5萬個確診個案。

過去2個月以來，香港新增的Omicron病例已經超過2021和2020兩年的病例總合，累計確診人數已超過28萬例，疫情發展如此迅猛，已對香港的醫療機構造成極大的壓力，公立醫院人滿為患，不得不在戶外設置臨時診療區，急診室有如「戰地」，醫護人員極度疲累，甚至有人哭著值班；大批確診者只能躺在戶外，情況相當不堪，更有逾萬染疫者只能在家隔離等待入院。

然而，根據媒體引述港大醫學院團隊最新公布的推算數字，疫情未來1周會達到高峰，屆時每日新增確診個案約18.3萬例；並估計疫情將持續到4月底，累計死亡人數將超過達4600人以上；待這波疫情結束時，香港最多可能有430萬人，即全港58%的人口染疫。

如此駭人的發展令人高度不解，為什麼香港的疫情會突然惡化至此？有人認為，這是因為香港靠近大陸，但大陸疫情防控非常成功，「地理因素」不能解釋香港疫情的急速變化。

同樣曾經被認為是「防疫模範生」的越南，近日疫情也出現大發燒，2日通報新增11萬301人感染，創下2年多以來的新紀錄。截至3月2日，越南全國累計超過370萬人染疫，4萬452人染疫死亡。

越南去年實施嚴格的防疫措施，造成第3季經濟衰退6.17%，為10年來首見，而後越南決定改變防疫政策，放棄「清零」，決定「與病毒共存」，去年10月胡志明市解封、各省也相繼開放；今年2月15日起解除國際航班的防疫限制，航班的頻率恢復到疫情前水準。疫情爆發與邊境開放之間是否存在關聯性，引發爭議。

疫情仍酣勿政治解封

中央流行疫情指揮中心宣布3月1日防疫措施鬆綁、3月7日放寬邊境檢疫。根據指揮官陳時中的說法，放鬆防疫規定「勢在『必』行」，但他也同時提醒，「邊境開放之後，確診案例『必然』會增加。」這個「必」字透露出陳時中的某種滑頭：他做了放鬆防疫的決策，但又同時預告了後續的疫情發展；言下之意，未來有什麼後果，全民要自己承受。

香港和越南之所以會出現疫情失控，有各種原因，但疫苗覆蓋率不足、尤其是高齡人口施打率太低是關鍵。例如，根據香港統計資料，70歲以上長輩第3劑疫苗接種率為8%、80歲以上為1.4%，如此低的比例，隱藏極大的風險。

目前疫情最令人擔心的正是高齡者的疫苗覆蓋率不足，感染Omicron後會引發重症，甚至造成死亡。根據英國的研究顯示，未接種疫苗者感染Omicron的致死率為8.6%，接種3劑後降為1%，兩者落差達8倍；而80歲以上高齡者未打疫苗，致死率為22.5%，打了3劑後降為4.07%，可見有沒有接種第3劑疫苗，風險相差甚大。

如果陳時中想要解封快一點、幅度大一點，重點還是應該力拚第3劑疫苗的覆蓋率，特別是長者第3劑的疫苗覆蓋率要達到8成，才比較保險，否則驟然放寬邊境管制，無異於讓脆弱族群曝露在高風險中。

民進黨已展開年底縣市長人選的徵召作業，陳時中一直呼聲甚高，屢屢有人點名他參選台北市長或桃園市長，觀察近期陳時中急於放寬防疫措施的現象，令人嗅得到濃濃的「政治解封」意味。然而，看到鄰近台灣的香港、越南乃至於南韓等地的疫情猛然爆發，台灣防疫豈能不如履薄冰？陳時中此時唯有把心思、精力全然放在防疫上，最終交出一份亮麗的防疫成績單，才是他投入選戰的最佳「伴手禮」。

疫情仍酣，指揮官不能分心，更沒有逃離戰場的權利。