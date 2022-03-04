今年一月有幾波疫情，所以台灣的防疫措施又變得更嚴謹，不僅宮廟在春節時有許多活動不能實施，政治人物也嚴禁跑攤，各地政府更調整了春節相關的活動。一開始，許多人也思考台灣燈會究竟會不會停辦？而台灣燈會最後則是如期辦理。

這次台灣燈會在高雄辦理，高雄市政府採用雙會場分別於愛河、衛武營來辦理燈會並結合高雄燈會。大型的活動需要許多志工參與。許多大型活動的志工還會分組別，且在疫情下的活動更多了防疫志工，宣導掃實聯制、出示燈會碼、禁止於非飲食區飲食等工作。

此次燈會擔任志工是一件非常難得的事，當在疫情嚴峻的狀況下，燈會還能如期辦理是非常難得的，南部的好天氣也吸引了很多遊客造訪愛河及衛武營。但在這次的燈會卻發現了幾個是在疫情下大型活動常見的問題，統整出有三大挑戰，一、實聯制，二、飲食，三、相關單位與志工的溝通管道。這三大挑戰是需要社會服務人員花許多心力去適應的。

第一大挑戰，落實實聯制：衛武營的展區相當大，且是開放式空間，有部分民眾就故意繞過有志工宣導掃實聯制的入口，或者有民眾說已逛完燈會展區從其他地方出去要再進去，而不願意配合出示實聯制。甚或有些沒帶手機的民眾想要進入，但現場卻沒有紙本實聯制供民眾填寫，有些民眾還會出言辱罵志工。這些都讓第一線與民眾接觸的志工相當困擾。然而當志工向志工中心反映後，卻不一定能得到適當的回應。這讓擔任防疫志工的人員相當困擾。基於任務使命，他們必須管控民眾，但當他們反映管控出現問題後，市府人員卻沒有其他配套措施，甚至被辱罵還被勸說要多包容。

關於逛完燈會又再進入燈會展區的問題，市府或許能夠設計更好的動線，讓民眾逛完燈會能直接進入捷運站搭乘大眾交通運輸工具，而不是讓民眾又要再掃一次實聯制才能進入會場或是進入捷運站。而對於沒有攜帶手機或者不會使用智慧型手機的民眾，市府也應該要準備紙本讓民眾能夠實聯制，總不能要負責宣導防疫的志工直接拒絕民眾進入燈會嗎？此外，市府應該要規劃好入口及出口，不要讓僥倖的民眾能夠從無人宣導的地方進入展區。

第二大挑戰，在疫情間大型活動的挑戰就是飲食：許多大型活動在疫情間辦理會對於飲食有些管控，而這次燈會展區則規定不能在「非飲食區」飲食。然而有些民眾仍會貪圖方便而隨便找一個地方飲食，只要有民眾沒在飲食區飲食，其他民眾就可能有樣學樣。而這對於燈會志工來說相當困擾。勸導時若遇到比較講理的民眾，或許會願意配合，而不願配合的，還會推說「其他人還不是在吃東西」。事實上燈會志工或工作人員對於這狀況，或許能夠直接請警察處理，但這就壞了大家逛燈會的興致。

第三個挑戰，是相關單位與志工的溝通管道不暢通：當在指派任務給志工時，有些指示並不明確，但志工反映後卻需要經過漫長的程序才會收到通知。有時一些時效性的問題都已經過了。再者，對於展區的防疫規定也是傳達的不清楚。例如，在衛武營的大草皮上究竟是否能飲食呢？若按照先前的規定只能在飲食區飲食，也就是說大草皮是不能夠飲食的。當志工向民眾勸離後，民眾反映，相關局處才詢問衛生局，最後才轉告志工說在大草皮飲食是符合規定的。市政府相關局處資訊的轉達未暢通真的會讓志工相當困惑。在大型活動下，是許多局處通力合作，所有資訊應該都要盡快溝通，並且轉達給第一線的社會服務人員，而不是每次都傳達的不清楚，讓志工也無從執行。

當在疫情有變化時政府會加嚴措施，所以在疫情下辦大型活動原本就是相當困難，既然有大型活動能夠順利辦理，民眾也該配合政府的相關規定，不要因為覺得太麻煩而不願意配合現場的服務人員。在過年期間、假日這些社會服務人員還願意犧牲自己的休息時間來服務大家，民眾若能多點耐心配合防疫及其他規定，相信對於這些服務人員是最大的鼓勵。而市府對於擔任此次燈會志工的民眾，若有問題也該多給予協助，而非認為這些志工就是工作人員，反而不重視志工的相關權益。這樣的經驗，或許值得疫情期間所有舉辦大型活動的單位參酌。

（作者為大九學堂二期學員、2022台灣燈會志工）

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