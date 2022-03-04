國際網路平台應該對使用新聞媒體等內容分潤付費的議題，在澳洲政府2021年強勢立法推動之後，不僅廣為全球認同，而且已經爭取到Google與臉書兩家公司同意每年「投資」約20億新台幣給當地新聞媒體。這對廣告收入嚴重外流、經營慘淡的新聞媒體業者來講，著實不無小補。

消息傳來，台灣新聞媒體業者無不引頸企盼，期待比照辦理，朝野跨黨派都表態支持。然而轉眼1年過去了，尚未聽聞有具體進度。直到日前公平交易委員會發布《數位經濟競爭政策白皮書》，強調要協助業者集體議價分潤，才讓此一議題再度受到重視。

新聞議價本來強調的是網路業者既然使用新聞媒體的內容而且獲利，就應該分潤。但現實是澳洲政府爭取到的也不是真的分潤，而是兩大科技公司承諾撥出一筆費用給當地的新聞媒體。

台灣爭取分潤的策略，第一步當然是公平會所說的集體協商，援用澳洲前例，但應該先提出客觀合理的推估依據，包括人口（澳洲人口大約2600萬，比台灣多一點）、使用語言等因素，據此跟國際網路平台談判。

台灣的談判，如果可以爭取日本等其他國家聯盟，將更加有力。其實只要爭取到可以比照澳洲模式，這件事就成功了一大半。但還有以下幾個方面可以思考推進：

首先，澳洲模式的資金分配，先前傳出是由兩大科技公司決定。台灣可以爭取自行分配，由政府協助業者成立的協商團體來負責分配。

其次，爭取到澳洲模式之後，以此為基礎，進一步推動真正的分潤機制。這就必須參考法國等歐盟國家跟Google談判的進度，因為涉及了後台數據以及演算法等資訊的適度透明。

以後台數據為例，每則新聞內容有多少點閱率及觀看總時數，網路平台科技公司最清楚。網路上有點擊次數的變現計算方式，例如平均1萬流量可獲得約2000元。坦白講，這不完全正確，因為涉及了使用語言、內容型態、發生地點等計算加權，但是實際點擊情況、如何加權，跟演算法一樣，目前都是網路平台業者堅決不肯透露的商業機密。

要求網路平台業者公開前述數據以及計算方式的難度最高，所以即使法國在2021年對Google重罰5億歐元，也沒能打破僵局。

在期盼法國等國家爭取網路平台業者資訊透明化之時，台灣也可以透過政府與學界以及業界的合作，試著找出可行的分潤依據，尤其是可以不涉及演算法或後台資訊的分潤計算方法。這當然是高難度的挑戰，但如果能有所突破，一定能讓世界刮目相看。（作者為國立台灣藝術大學廣播電視學系教授）