英國前首相丘吉爾曾說過：「俄羅斯是個藏在謎團裡的謎」。而在俄國的心臟「莫斯科」的地下，更是藏著一個迷霧重重的世界。

傳說在莫斯科的地下，遍佈著許多不為人知的秘密建築：古老的監獄、核掩體、地下城、秘密地道、防空洞……

這些神秘的建築靜靜地躺在莫斯科地下，有的漸漸被人們遺忘，有的被探險者發現並公之於眾，對於這些地下秘密建築，俄羅斯政府既不承認，也不否認，也從不發佈任何公示，但越是如此，越是引起人們的好奇。

在莫斯科的塔甘卡地鐵站附近，有一棟看似普通的黃色居民樓，這棟樓的側面有個綠色的大門，門上有個醒目的紅五星。這座大門在居民樓的一角，也不是很起眼，但是在這座大門裡面的地下，卻藏著一個絕密設施——「42號地堡」。

42號地堡(-42，Bunker-42)，是前蘇聯時期的地下核掩體，離克里姆林宮僅三公里的距離。這座堡壘深入地下65米，建造得十分堅固，以金屬、混凝土製成的外牆，足以抵擋核武器的攻擊。

1962年，在古巴導彈危機期間，蘇軍做好了對美國核反擊的準備，並對42號地堡進行了測試。如果蘇美矛盾最終無法通過談判解決，那麼蘇軍指揮官就會在42號地堡按下核按鈕，以核武器摧毀美國。當時美蘇之間的核大戰可謂一觸即發，那段時間也許是人類距離毀滅最近的時刻。

42號地堡於1950年開始動工修建，並於1956年完工。蘇聯建造42號地堡的目的，是在莫斯科萬一受到核攻擊的時候，為蘇聯高層和軍方提供暫時的庇護所，以便他們能夠在這裡繼續生活和指揮戰爭。

1945年，時任美國總統的杜魯門，在波茨坦會議期間，曾經得意地告訴斯大林，「我們研製出了一種新型炸彈，它的破壞力無法想像。」

雖然斯大林已通過情報部門掌握了曼哈頓原子彈工程的進度，但是聽了杜魯門的話，還是感到憤怒和震驚，於是立即下令在莫斯科建造秘密地堡。

這個秘密地堡的設計任務，由莫斯科地下鐵道設計局承擔，而在施工的技術任務書上，卻寫著承建項目為「塔甘卡環線地鐵站降壓變電站」。

也就是說，這個項目是絕對保密的，而且建築工人定期輪替，施工工作也都是在夜間進行，挖出的土石及所需的建築材料，都是通過塔甘卡地鐵站的隧道運輸，所以，從地面上，根本發現不了這項秘密工程，即便是施工隊本身，也不知道他們真正建造的是什麼工程。

42號地堡的施工任務極為複雜，在地堡內部，不但安裝有通風系統、通信系統、完善的生命支持系統，還儲藏有大量食品、飲用水以及燃料，這樣，在核戰爆發的情況下，這些物資可供幾千人在地堡內堅持很多天。

然而，時間僅過了20年，人類武器的破壞力不斷增強。到了20世紀70年代，即便當年固若金湯的42號地堡，也無法再抵禦先進武器的精準打擊。同時，由於年代久遠，各種系統也逐漸老化，地堡42號就像個垂垂老人，漸漸被歷史遺忘。

如今，經歷了半個多世紀的風雨，地堡42號地堡終於被解密，其中一部分被改造成冷戰博物館，向公眾開放，曾經的前蘇聯絕密軍事堡壘，已變成供人參觀的景點了。

神秘的冷戰博物館

由於「42號地堡」深入地下65米，因此，要想進入地堡，需要乘坐升降機，或者走長長的樓梯下去。

42號地堡雖然已經成了博物館，但對外開放的，也只是很小一部分，大部分設施和區域還是禁止參觀的，雖然大都廢棄，但複雜的內部通道仍然充滿危險，因此遊客必須聽從工作人員和導遊的指引遊覽。

整個地堡的面積大約7000平方米，共分為四個區域，從地堡模型上看，就是四條平行的隧道，每個區域都有不同的分工，有的儲存物資，有的提供生命支持系統，如今供遊客參觀的，是指揮中心區域。

地堡中的通道。（圖：bunker42.com）

進入地堡之後，走在長長的隧道裡，神秘感油然而生。隧道的牆體是厚厚的防爆金屬板，上面是弧形的穹頂，走在裡面，不時還能聽見上面地鐵列車隆隆駛過的聲音。

為了讓遊客瞭解冷戰的歷史背景，博物館還設置了一間播放廳，專門為遊客播放冷戰紀錄片。地堡內供遊客參觀的，有指揮中心、斯大林的辦公室、會議室等。

42號地堡雖然也叫斯大林地堡，但它在1956年才完工，而斯大林1953年就去世了，所以他本人根本沒使用過這間辦公室。現在房間仍然按照斯大林風格佈置，裡面擺放著一張黑色的長沙發，辦公桌後面還有斯大林的蠟像。

在隔壁的會議室裡，有一張約10米長的大會議桌，是蘇聯高層開會討論作戰方案的地方。

地堡內最值得參觀的，還是指揮中心的展室，展室內則陳列著一些戰機模型，如蘇聯轟炸機、洲際彈道導彈等，其中最引人注目的，就是蘇聯第一顆原子彈的仿真模型。

展室的另一端，有兩台操作控制設備，上面有發射原子彈的核按鈕。當然，這兩台設備都是核控制台的模擬裝置，專為遊客製作的，真正的核控制台依然是軍事機密，不對外展出。

在這裡，工作人員會允許兩名遊客坐到控制台前，向美國模擬發射一枚核導彈，以便讓遊客感受核威懾的緊張感。

這個項目太受歡迎，有兩個遊客迅速跑過去，戴上前蘇聯的軍帽，一本正經地坐在發射台前，等待著發射口令。隨著工作人員的口令，核發射按鈕被按下，大屏幕上出現了一枚洲際導彈，攜帶著核彈頭，飛向地球的另一端，然後落在一個熙熙攘攘的城市裡。

巨大的灰色蘑菇雲從空中升起，城市裡的建築、人群、車輛等，瞬間被吞噬，整個城市成為一片廢墟，無數的生命瞬間蒸發，這場面真是又刺激又可怕。

地堡中展示的通訊設備。（圖：bunker42.com）

看完核爆炸的場面，心情還未平復，又跟著導遊走進另一個展室，這裡擺滿了冷戰時期的物件，如老式的發報機、打字機、地圖、軍服和武器殘骸等，據說這些都是冷戰時期的實物，而非複製品或模型。

一場遊戲一場虛驚

參觀完指揮中心，繼續跟著導遊走進隧道。正走著，隧道裡的燈光忽然不停地閃爍起來，刺耳的警報聲也隨之響起，大家一時間愣住了，這時候大喇叭裡傳來緊急命令：

「警告！莫斯科正在遭受核武器攻擊！」

「各部門迅速到避難點集合！」

氣氛頓時緊張起來，有人發出了驚叫聲，有人想要奔向出口，卻不知道出口在哪裡。這時候，隧道盡頭的大門開了，博物館工作人員帶著笑意的聲音傳過來：「大家別害怕，我們並沒有遭到核攻擊，剛才只是模擬演習而已。」

一場虛驚！大家長出一口氣，看見遠處的亮光，也都安心了，原來這是模擬戰時廣播播報指令，是博物館為遊客設計的一個遊戲體驗。

對於酷愛刺激的遊戲迷來說，42號地堡的確是個有趣的地方。

在受了一番刺激和驚嚇之後，參觀者們此時剛好走到餐廳，自然要平息一下緊張的情緒。隧道的盡頭是一間「前蘇聯風格」的餐廳，這裡的主題是紅五星，不但地上鋪著紅五星地毯，穹頂上也有一顆碩大的紅五星。

據說這裡每年都會舉辦主題舞會，甚至還有人在這裡舉行生日派對，感受前蘇聯、冷戰、核戰、世界末日的情調。總之，這個曾經絕密的核掩體堡壘，如今已經成了人們懷舊和娛樂的場所。（沐沐）

（本文來源：「環行星球」公眾號）