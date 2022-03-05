未來針對政治敏感性高的外賓訪台，共軍反應不只共機擾台而已，而是轉變為海空聯訓、警巡擾台新模式，共機擾台立即性、時間短，但海上艦船活動至少可達一周、威脅更大。

近年外國訪問團訪台與中共擾台反應統計表（陸文浩整理）

美國拜登總統指派跨黨派資深代表團於3月1日至2日搭乘行政專機訪問台灣並晉見總統蔡英文2月28日消息曝光，當（28）日共機總計7架（運-8反潛機1架、殲-16機4架、殲-10機2架）出現台灣西南國際空域；其中運8反潛機經巴士海峽入西太平洋折返。

3月1日抵台，日間共機計有6架（空警-500機1架、運-8遠幹機1架、殲-16機2架、直-9反潛機1架、運-8反潛機1架）再度進入上述空域，運8反潛機，仍經巴士海峽入西太平洋折返。另直-9反潛機1架夜間出現在台灣西南國際空域，情況有些異常。

3月2日美國前國務卿蓬佩奧偕同其夫人蘇珊及曾任國務院政策規畫處中國小組組長余茂春及9名隨行人員抵台訪問，當（2）日無共機活動、3日根據廣播及航跡記錄，共機一度進入台灣西南國際空域，高度3000公尺。有媒體稱，中共機艦活動，未必每次都是針對台灣而來，但美國前任官員密集訪台，中共解放軍機艦海空聯合警巡加大壓力的新模式，未來可能成為常態，這個問題可大了。

首先，由於美國前國務卿蓬佩奧來台訪問的訊息（請參考：共機擾台加勁 「軍禮」示警蓬佩奧），在上個月21至22日國內大肆報導後，引發國台辦發言人馬曉光23日對此表示，「民進黨當局與反華政客沆瀣一氣，企圖借外部勢力為謀「獨」造勢，不過是鬧劇一場」。「大陸為捍衛國家主權和領土完整所採取的一切必要行動。」對此，解放軍空中兵力於2月23日至27日連日派遣共機於台灣西南國際空域進行「擾台」舉動，意圖明顯（23日殲-16機2架、24日殲-16機8架，運-8技偵機1架、25日殲-16機4架、26日殲-11機4架，運-8反潛機2架，殲-16機2架、27日運-8技偵機1架、運-8反潛機1架）；此外，美國總統拜登「後發先至」派遣穆倫等前國安官員代表團搶先於蓬佩奧前一天抵台，中共解放軍加壓力度更不在話下。

其次，雖在3月2日美國前國務卿蓬佩奧抵台期間，看似台灣西南國際空域無共機對我進行「擾台」活動。但相對於海上，2月28日晚上3艘大陸軍艦出現蘭嶼外海35浬處往南航行；3月2日晚上10點許，我雷達發現3艘大陸軍艦出現在台東縣蘭嶼鄉50浬外海，3日上午8點許，3艘軍艦持續往南移動，我方研判朝向巴士海峽。此舉不若共機飛航執行任務隨即返航，海上軍艦在台海附近警巡時間更長、威脅更大。

回顧2月24日大陸國防部新聞發言人譚克非大校已在記者會透露端倪表示：「解放軍在台島周邊海空域組織多軍兵種力量、多批次艦機開展常態化巡航、警巡等行動，就是要堅決打擊『台獨』分裂勢力的囂張氣焰和謀『獨』行徑。守疆護土，義不容辭。『台獨』挑釁一日不止，中國人民解放軍捍衛國家主權和領土完整的行動就一刻不能停、也不會停。」

據此研判，共軍對國外訪問團訪台的反應，已經從空中的立即反應，朝海上艦隊「繞台」，甚至未來有可能貼近台灣周邊海空域之海空聯訓、警巡模式，逐漸壓縮我防禦的空間。畢竟，空中兵力反應是立即性、時間短，但海上艦船活動至少可達一周，滯留或活動時間，視油水與物資補給是否充足而更具彈性。

至於有聞，上述中共海軍艦隊於台灣東南海域活動，可能針對我武器試驗的情蒐論述，這可能要視對方是否派遣軍事科研船類。如不是，一般從事遠航訓練任務的小型編組是「2艘作戰艦、1艘遠洋綜合補給艦」，或如媒體去（2021）年11月14至16日報導，中共東海艦隊組織071型船塢登陸艦、052D型驅逐艦、054A型護衛艦，通過台灣和與那國島間航道進入花蓮外海，由東部外海往南行進，前述艦船均可搭載直-9型反潛直升機，在台灣西南國際水域至巴士海峽間國際航道，進行反潛任務。

我方對於，未來共軍反應國外訪問團抵台針對性，是否有從空中兵力反應，提升到海空聯合警巡、甚至火箭軍與後勤支援部隊是否有加入需要關注！

（作者為文化大學國發所博士候選人）

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