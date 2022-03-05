全台在3月3日又大停電了，不到一年，重大停電事故就發生了四次，當政府連眼前的穩定供電都做不到，還談什麼2025年非核家園，2050年淨零碳排，再談下去，就顯得不切實際，而且不食人間煙火了，看在民眾的眼裡也只會覺得可笑。

去年5月13日、5月17日及12月12日分別發生三次大停電，停電戶數依序是400萬戶、122萬戶、30萬戶，停電頻率之高歷年少見，不料，今年才過完農曆年又重演停電事故，3月3日無預警全台549萬戶又陷入停電狀態，除了不少人受困於電梯，業者生產活動也被迫停止，本次停電還讓部分地區停水、停話、甚至網路也停擺，影響之大，較之先前三次猶有過之。

有趣的是，近年來每次發生停電，拿起事後的檢討報告，不是說人為操作疏失，就說是氣候異常，不然就是電網負荷過重，政府通常都還會告訴外界備轉容量率仍高，電力是充裕的，例如去年12月12日雙北大停電，政府說備轉容量率高達12％，這次全台大停電的當下，台電說備轉容量率高達24.6％，既然電力如此充裕，何以還會發生停電？原因只有一個，那就是輸配電系統太脆弱了，只要稍有人為疏失，稍有天候異常，稍有不當操作，系統就如骨牌效應一樣接連跳脫，形成南北大停電，系統韌性何以落到如此狼狽？值得深思。

就以本次停電的原因而言，台電表示，這是興達電廠歲修時，由於人為疏失，使得開關設備短路接地故障，並引發連結至「龍崎超高壓變電所」的發電機組全數跳脫。龍崎超高壓變電所有這麼關鍵嗎？台電說：「龍崎超高壓變電所為南部供電樞紐，故南部地區包括大林、南火、興達、核三、麥寮、嘉惠、豐德等電廠受影響而跳脫，合計減少1,050萬瓩的供電能力，相當於今日用電需求的三分之一。」

也許大家都忘了，1999年7月29日那一夜全台大停電的原因也是出在「龍崎超高壓變電所」，由於輸送電塔傾塌，使得電力無法南電北送，當年許多人也在問，何以位於台南龍崎的超高壓電塔傾塌會影響到北部？當年台電董事長席時濟解釋：「由於南電北送長期負載過量，以致南北二條迴路系統相當脆弱，治標之道就是興建第三迴路，治本之道就是維持區域電源平衡。」

在台電的努力下，2002年夏天完成第三迴路龍崎至嘉民段工程，依台電的規劃，未來如果不幸二迴路停擺，由於有第三迴路，系統仍能穩定供電，供電系統的可靠度大為提升，台電當年還樂觀的表示：「如此一來，可望揮別全台大停電的陰霾了。」遺憾的是，本次全台大停電的原因又出在龍崎超高壓變電所，真可謂歷史重演，何以第三迴路仍未能阻止事故的發生，台電應加以檢討並對外說明。

我們長期觀察台電，從未有一刻像近年一樣頻頻出事，我們相信台電的專業能力是沒有問題的，台電的效率也是極高的，只是隨著這些年政府能源政策紛至沓來，忽而2025年非核家園，要讓再生能源發電量提升至20％，忽而要於2050年配合淨零碳排，能源占比於2025年如何如何，2050年又如何如何，台電為達到這些目標，自然得花更多的人力、資源配合政府政策，如此既要穩定供電，又要非核家園，同時還要減碳，豈不讓台電疲於奔命，如此而頻頻發生疏失，以致全台停電，豈偶然哉？

李前總統曾說過一句名言：「不要為了眺望天邊的彩霞，而踩壞眼前的玫瑰。」套用在這裡，不論是非核家園、淨零碳排等能源配比的目標，都是天邊的彩霞，為了全球環境的永續，我們是該盡上一份責任，但這也得看看台灣的供電環境，也得考量台灣的政治處境，否則把這麼多人的力量全用在眺望彩霞，卻踩壞了眼前的玫瑰，豈是智者所應為？玫瑰就是台灣經濟，當電力供給如此頻仍跳電，企業如何從事生產活動？如何有信心投資設廠？如此經濟還能成長嗎？景氣還能擴張嗎？以此而言，政府今日所為之事，豈不是眺望天邊的彩霞而踩壞眼前的玫瑰？

長期以來，工商界一直憂心台灣在當前的能源政策下，將會有電力短缺的問題，他們的憂心不是沒有道理的，然而目前還沒有到2025年的非核家園，電力供給就如此不穩，來日真到了2025年，目前還能供應一成電力的核電廠全數除役，而燃氣、燃煤又有減碳的壓力，風力及太陽能又得仰賴老天爺過日子，如此台灣的電力還有辦法滿足返台設廠的台商嗎？

我們呼籲執政當局，天下沒有什麼事比穩定供電更重要的，規劃2025年、2050年的新能源政策目標固然重要，但是其重要性絕比不上「穩定供電」這四個字，若今天連穩定供電都做不到，非核家園、淨零碳排又有什麼意義？