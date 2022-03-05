經濟部長王美花曾經在網路節目上賭雞排說不會缺電。（資料照）

若沒有發生33全國大停電，或許經濟部長王美花在聽到郭台銘憂心2022年缺電的說法，就急著「賭雞排」以對的作風，不會讓國人提早心生厭惡。然而王部長賭雞排事小，大停電造成全國549萬戶家庭生活不便、產業逾百億的營業損失，豈是這區區幾塊雞排可以擺平？

「關鍵在態度」。王部長在停電後遇到追問是否要兌現請雞排一事時，堅稱是因為操作造成電力受損，並非缺電，言下之意就是不請了。看來王把請雞排的羞辱看得比停電造成的民怨還重要，否則大方一點，直接宣稱雖不是停電但感謝郭董的諍言，仍然照請，更顯部長大氣，不是嗎？

王當下嚥不下這口氣，然而往後真的因缺電而停電時，會請雞排嗎？想必到時也沒有請雞排的機會了。君不見王這次居然只提「自請處分」，已經「醜」一次，到時任內發生四次大停電，她卻束手無策，還好意思繼續當下去嗎？屆時部長都沒當了，這塊雞排還會請嗎？

再從王部長面對媒體詢問停電原因一事，意外的以「碰了一聲」回應說明，幾可推敲出王部長對於台電營運相關事務非常不專業，對停電原因的瞭解甚至是狀況外，也才會用碰了一聲，而不是以行禮如儀的官話來回答媒體。

從「碰了一聲」的說法，再反推賭雞排的戲言，王部長的人設至此已定，碰踫部長、雞排部長的外號隨時都會被好事網友冠名。

雖有郭台銘為王美花緩頰，認為此次不是缺電、王是好官。但郭董經商一生，必能體會好人不見得做的了事；相反的，好人常常做傻事，而做傻事往往比做壞事來得糟糕。

顯然，從王美花已升任部長高位，卻還有「賭雞排」、「碰了一聲」遇事反應來看，很可能已經驗證了「彼得原理」——總有人會升遷到無法勝任的職位。這已不是單純好人、壞人的問題，而是掌管國家建設發展的舵手適任性的危機。

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