蔡政府任內，送給民眾的驚喜，除了美國萊豬、日本福食外，最重要的當屬時不時的全台大跳電，歷經2021年三次大停電後，本以為經濟部及台電已上緊發條，卻沒想到才開春沒多久，台電又送了民眾一份大禮。

這次0303大停電來的又快又急、又正值上班時間，民眾受到影響甚鉅，共計594萬戶受到影響，截至當日晚間仍有部分南部地區並未復電，損失難以估計。民眾再度疑問：台灣是否缺電？

行政院及台電在事故第一時間立刻表示事故當下全台尚有24.61％的供電備轉容量，所以絕不是缺電，卻沒想到此話更突顯台灣的電力危機，甚至是台灣的國安危機！

根據初步調查報告，經濟部次長曾文生表示此次事故是人為疏失、電廠自我保護及電網如何分擔風險等三個核心問題構成。但簡單來說，就是興達電廠人員操作失誤，造成龍崎超高壓變電所跳電而成。此次事故將台灣供電弱點展露無遺，其一當然是台灣長期南電北送的電力運輸網問題，其二依然是缺電問題！

更嚴重的是，上述兩個問題不僅是台灣的能源危機，更有可能是未來的國安危機！

首先，輸送電的變電所出事，低頻卸載竟連遠到台北都受到影響，顯示台灣供電運輸網節點單一，完全沒有緊急應變的能力或方案。不僅工業用電出問題，連部分公家機關都被癱瘓。試想若戰事發生，敵方不需攻電廠而專攻「輸配電所」，豈不直接癱瘓南北聯繫及部分重要公家設施，這當然是重要的國安問題！

其次，光是一個興達電廠，短短1年內已爆發3次事故，一出事就影響全台1/3用電，這不光是備轉容量帳面上有多少的問題。如果台灣沒有辦法達到區域供電平衡抑或區域備轉容量足夠，在薄弱的供電網系統下，當然就是缺電！蔡政府只告訴民眾發電量夠，卻不敢公開宣示區域平均發、供電量夠，總發電瓦數充其量就是文字遊戲罷了。

「台灣不缺電，只是會跳電」這句話或許格外諷刺，但已成為事實，而當跳電一再發生，又讓不禁懷疑一旦未來真的缺電，是否政府又會用民眾已習慣的「人為疏失跳電」來掩蓋真相！

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