美國前國務卿蓬佩奧應我政府資助的遠景基金會邀請來台訪問。除了拜會行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃，還晉見蔡英文總統，並獲蔡總統頒贈特種大綬景星勳章。

副總統賴清德3日晚宴請蓬佩奧，還特別準備鳳梨乾，強調這是對這位敢言、真誠的國際友人，發自內心的感佩及歡迎。

蔡政府認為，蓬佩奧是近年來「最挺台國務卿」。給予如此的榮寵並不為過。

蓬佩奧4日在台北君悅酒店發表專題演說時表示，美國應外交承認中華民國台灣是自由主權國家，這無涉台灣未來的獨立，而是承認明確且早已存在的事實。蓬佩奧甚至表示，台灣過去及現任領導人都明確表示，台灣不需宣布獨立，因為台灣已經是獨立的國家，名字叫中華民國（台灣）。

蓬佩奧在去年1月9日，宣布取消美國對台關係中，美方所有的交流限制。蓬佩奧就任國務卿兩年多，為何早不取消這項限制，偏偏在卸任前十天才作此宣示？明知拜登政府未必會遵照辦理，卻故意做好人，顯然是在玩弄民進黨政府。

如今蓬佩奧又主張外交承認台灣。但是在目前的國際情勢下，此說根本不可能實現。蓬佩奧說「中華民國台灣」，完全沿襲蔡總統自創的名詞；又說台灣不須宣布獨立，因為台灣已經是獨立的國家，名字叫中華民國（台灣），這是沿用賴清德的至理名言。此番言論令蔡政府興奮不已。但事實上根本就是在愚弄蔡政府。

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